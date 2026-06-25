Trois filiales de Viettel parmi les 500 plus grandes entreprises d’Asie du Sud-Est

Trois sociétés membres du Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’Armée (Viettel) viennent d’intégrer le classement des 500 plus grandes entreprises d’Asie du Sud-Est en 2026.

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Photo : Viettel/CVN

Ce résultat témoigne à la fois de la montée en puissance des entreprises vietnamiennes et du rôle croissant des technologies, des infrastructures numériques et de l’innovation dans le renforcement de leur compétitivité.

Le magazine américain Fortune a récemment dévoilé son classement "Fortune Southeast Asia 500" pour l’année 2026. Trois filiales du Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’Armée (Viettel) y figurent : la Société générale d’investissement international Viettel (Viettel Global), la Société générale de la poste Viettel (Viettel Post) et la Société générale des travaux Viettel (Viettel Construction).

Établi sur la base du chiffre d’affaires du dernier exercice fiscal ainsi que sur des critères de croissance et de contribution au développement économique régional, ce classement met à l’honneur les entreprises jouant un rôle moteur dans l’économie d’Asie du Sud-Est. Fortune publie cette liste pour la troisième année consécutive.

Viettel Global, locomotive de l’expansion internationale

Acteur clé de la stratégie d’internationalisation de Viettel, Viettel Global est aujourd’hui présent dans dix pays répartis sur trois continents. Après vingt années d’activité, l’entreprise sert quelque 90 millions de clients et occupe la première place du marché dans sept de ses dix pays d’implantation.

En 2025, son chiffre d’affaires consolidé a atteint 44.271 milliards de dôngs, tandis que son bénéfice après impôts s’est élevé à 11.250 milliards de dôngs, en hausse respectivement de 25% et de 57% par rapport à l’année précédente. Ces résultats constituent des records historiques pour l’entreprise.

La croissance du chiffre d’affaires est environ sept fois supérieure à la moyenne mondiale du secteur des télécommunications. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère a progressé de 65%, dépassant les 9.300 milliards de dôngs.

Grâce à ces performances, Viettel Global figure parmi les quinze entreprises les plus rentables cotées en Bourse au Vietnam. Sa capitalisation boursière atteint désormais 10 milliards de dollars et le taux global de récupération des investissements de ses projets s’élève à 92%. L’entreprise conserve également sa position de leader sur sept marchés étrangers tout en développant de nouveaux services numériques.

Logistique et infrastructures : deux relais de croissance stratégiques

Numéro un du marché vietnamien de la livraison traditionnelle, Viettel Post a franchi une nouvelle étape en 2025 avec le lancement d’une offre logistique intégrée couvrant l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 20.684 milliards de dôngs et un bénéfice net de 404,89 milliards de dôngs, soit une progression de 5,7% sur un an et un niveau record depuis sa création. Son rendement des capitaux propres (ROE) a atteint 23,7%, parmi les plus élevés du secteur logistique.

Parallèlement, plusieurs infrastructures stratégiques sont entrées en exploitation, notamment le Parc logistique Viettel de Lang Son ainsi qu’un réseau de centres de traitement fonctionnant en temps réel. Sur le plan international, l’entreprise poursuit son expansion au Laos, au Cambodge, au Myanmar et en Chine, en développant des corridors de transport transfrontaliers reliant les marchés de la région.

De son côté, Viettel Construction poursuit sa croissance dans les domaines de l’exploitation des réseaux de télécommunications, de la construction d’infrastructures et de la location d’équipements partagés.

L’entreprise est aujourd’hui le premier opérateur vietnamien d’infrastructures télécoms mutualisées (TowerCo). En 2025, elle a réalisé un chiffre d’affaires record de 14.050 milliards de dôngs, en hausse de 11% par rapport à l’année précédente.

Ses activités reposent sur quatre piliers principaux : l’exploitation des réseaux, la construction d’ouvrages, la location d’infrastructures et les solutions techniques. Le segment des infrastructures locatives a enregistré une croissance d’environ 36%, tandis que les activités de services et solutions techniques ont progressé de près de 24%, notamment dans les domaines de l’énergie solaire, de l’électromécanique et des services d’ingénierie.

L’entreprise s’est fixé pour objectif d’atteindre un chiffre d’affaires d’un milliard de dollars d’ici 2030.

Selon les statistiques publiées par Fortune, le Vietnam compte cette année 72 entreprises figurant dans le classement des 500 plus grandes sociétés d’Asie du Sud-Est, confirmant la montée en puissance des entreprises vietnamiennes sur la scène économique régionale.

Hà Linh - Câm Sa/CVN