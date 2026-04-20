Réduire la pression grâce à des solutions d'économie d'énergie et d'électrification

Face aux fluctuations des prix mondiaux de l'énergie au début de 2026, le Vietnam privilégie la sécurité énergétique du côté de la demande, en combinant réformes institutionnelles et promotion de l'électrification. Les solutions pour une utilisation efficace de l'énergie permettent non seulement de réduire les coûts immédiats, mais aussi de jeter les bases d'un développement durable.

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Photo : CTV/CVN

Au début de 2026, le marché mondial de l'énergie continue de subir les conséquences des développements géopolitiques au Moyen-Orient et des perturbations des chaînes d'approvisionnement, entraînant une hausse des prix du pétrole, du gaz et du charbon. Avec son économie très ouverte, le Vietnam est également directement touché par ces développements.

Au cours du seul premier trimestre de 2026, le Vietnam a dépensé près de 3 milliards de dollars pour importer des produits pétroliers, soit une augmentation de 78% par rapport à la même période de l'année précédente. La pression exercée par la hausse des coûts de l'énergie se répercute sur les transports, la production et la logistique, augmentant le risque d'"inflation importée" et affectant la compétitivité des entreprises. Face à cette pression, garantir la sécurité énergétique implique nécessairement de modifier les habitudes de consommation énergétique quotidiennes de la société.

Réduire la demande énergétique

À ce sujet, le Dr. Nguyên Vinh Khuong, maître de conférences en génie électronique et systèmes informatiques (Université RMIT Vietnam), a déclaré : "Réduire la demande énergétique est un ensemble de solutions qui peuvent être mises en œuvre rapidement, à faible coût et avec des résultats immédiats".

L'expérience internationale montre que de nombreux pays ont adopté des mesures telles que le réglage de la température de la climatisation, l'encouragement du télétravail, la limitation de l'utilisation des véhicules personnels ou l'aménagement des horaires de travail. Ces solutions contribuent à réduire la demande énergétique à court terme sans perturber l'activité économique.

Au Vietnam, les autorités locales ont mis en œuvre de manière proactive des solutions similaires. Un représentant du Service de l'industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville a déclaré que la ville avait demandé aux organismes et aux entreprises de maintenir la température de la climatisation à 26 degrés Celsius ou plus, tout en ajustant l'éclairage public et la publicité extérieure, dans le but de réduire la consommation d'électricité de 10 à 15%.

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De plus, les parcs industriels sont encouragés à adapter leurs horaires de production afin d'éviter les heures de pointe ; les entreprises sont accompagnées dans la réalisation d'audits énergétiques et l'application de modèles de sociétés de services énergétiques (ESCO) pour optimiser leur consommation d'électricité. Selon l'évaluation de l'organisme de gestion, ces mesures contribuent non seulement à réduire la pression sur le réseau électrique, mais aussi à diminuer les coûts de production.

Ces actions décisives permettent non seulement d'alléger la charge pesant sur le réseau électrique national pendant la saison sèche, mais aussi de sensibiliser progressivement l'ensemble de la population aux économies d'énergie.

D'un point de vue macroéconomique, la maîtrise de la demande énergétique contribue également à réduire les importations de combustibles, à stabiliser la balance des paiements et les taux de change. Il s'agit d'un facteur important dans le contexte du Vietnam, qui vise une forte croissance tout en restant fortement dépendant des matières premières importées.

Selon Nguyên Vinh Khuong, la crise énergétique actuelle exige une approche à deux volets : "À court terme, il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures d'économie d'énergie suffisamment flexibles pour réduire la pression sur les prix ; à long terme, il est nécessaire d'élaborer une stratégie durable fondée sur l'efficacité énergétique, la réforme institutionnelle et l'électrification".

Réformes institutionnelles et promotion de l'électrification

Outre les solutions à court terme, garantir la sécurité énergétique à long terme exige des changements structurels. Selon les experts, le Vietnam fonde sa stratégie sur trois piliers : la gestion de la demande, la réforme institutionnelle et l'électrification de l'économie.

Cette orientation est clairement affirmée dans la résolution N°70-NQ/TW du Bureau politique relative à la garantie de la sécurité énergétique nationale jusqu'en 2030, avec une vision à l'horizon 2045. La résolution souligne la nécessité d'améliorer les institutions, de créer un marché de l'énergie compétitif et transparent, et de mobiliser efficacement les ressources sociales pour le développement du secteur énergétique.

Sur cette base, le Vietnam met en œuvre d'importantes réformes politiques. L'adoption par l'Assemblée nationale de la résolution relative aux mécanismes et politiques de développement énergétique national pour la période 2026-2030 constitue une avancée majeure, contribuant à lever de nombreux obstacles juridiques persistants.

Photo : CTV/CVN

Il convient de noter que la réglementation exemptant les projets d'ajout de systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) de la réalisation de nouvelles études d'impact environnemental a considérablement raccourci les délais de préparation des investissements. Parallèlement, les obstacles liés au défrichement et à la conversion des terres forestières pour les infrastructures de transport d'électricité sont également en cours de résolution, dans le but d'accélérer la mise en œuvre des projets.

En particulier, le contrat d'achat direct d'électricité (DPPA) est désormais officiellement entré en vigueur, permettant aux entreprises, notamment celles bénéficiant d'investissements directs étrangers (IDE), d'accéder directement à des sources d'énergie propre. Selon les experts, ce mécanisme réduit non seulement la pression sur le système électrique en matière d'investissement, mais aide également les entreprises à respecter les normes de production verte au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Parallèlement aux réformes institutionnelles, l'électrification de l'économie est clairement en cours, notamment dans le secteur des transports. L'augmentation du nombre de véhicules électriques devrait contribuer à réduire progressivement la dépendance aux importations d'essence et de pétrole, limitant ainsi l'impact des fluctuations des prix mondiaux de l'énergie.

Cependant, selon M. Vinh Khuong, l'électrification n'est efficace que si elle s'accompagne d'une transition vers des sources d'énergie propres. En effet, si l'électricité reste dépendante du charbon, les avantages environnementaux seront limités. Cela montre que le principal défi aujourd'hui consiste non seulement à modifier les modes de consommation d'énergie, mais aussi à développer un réseau électrique suffisamment flexible pour intégrer une part importante d'énergies renouvelables sans provoquer d'instabilité.

Photo : Hai Yên/CVN

Le fonctionnement effectif au premier trimestre 2026 témoigne de signes positifs de cette transition. Malgré une forte augmentation de la consommation d'électricité, dépassant parfois un milliard de kWh/jour (31 mars 2026), avec une capacité de pointe de 48.789 MW, le réseau électrique national fonctionne toujours de manière sûre et stable.

Dans la structure des sources d'énergie, outre le rôle fondamental des centrales au charbon, les énergies renouvelables se sont révélées prometteuses avec une production de 11,8 milliards de kWh, soit 15,4%. Cette augmentation témoigne d'une évolution notable de la structure énergétique, contribuant à une réduction progressive de la dépendance aux énergies fossiles.

Les autorités estiment que ces résultats démontrent l'efficacité d'une approche intégrée combinant la gestion du réseau électrique, le développement des énergies propres et les solutions d'économie d'énergie du côté de la demande. Ils offrent également au Vietnam une base solide pour affiner sa stratégie énergétique et viser une plus grande autonomie, flexibilité et durabilité.

Face à une demande énergétique en constante augmentation, la mise en œuvre coordonnée des orientations de la résolution No70-NQ/TW, conjuguée aux réformes institutionnelles et à la promotion de l'électrification liée au développement des énergies propres, jouera un rôle crucial pour garantir la sécurité énergétique nationale à long terme.

Nguyên Tùng/CVN