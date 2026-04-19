Près de 100 tonnes de fruits et légumes vietnamiens exportées vers les Émirats arabes unis

Le 18 avril, le Lulu Group International a affrété un avion pour transporter plus de 98 tonnes de fruits et légumes frais du Vietnam vers les Émirats arabes unis (EAU). Il s’agit de la première fois que le groupe recourt au transport aérien pour importer des produits agricoles vietnamiens, dans un contexte de perturbations logistiques au Moyen-Orient.

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Photo : VNA/CVN

La cargaison comprend des fruits et produits agricoles de haute qualité provenant du Sud du Vietnam, tels que le citron vert, le fruit du dragon, le pamplemousse et le jacquier. Une fois arrivés aux EAU, ces produits seront distribués sur le marché local ainsi que dans l’ensemble du Moyen-Orient via le réseau de supermarchés de Lulu.

Selon Truong Xuân Trung, premier secrétaire en charge du Bureau commercial du Vietnam aux EAU, la décision de recourir au transport aérien a été prise directement par le président du groupe, M. A. Yusuff Ali. Ce choix témoigne de la flexibilité du groupe face aux perturbations du transport maritime liées à la situation régionale. Malgré un coût plus élevé, Lulu privilégie cette option afin de garantir la stabilité de l’approvisionnement de son réseau de distribution, tout en maintenant son engagement à soutenir l’accès des produits agricoles vietnamiens au marché du Moyen-Orient.

D’après l’évaluation de Lulu, les produits agricoles frais et les denrées transformées du Vietnam sont très appréciés pour leur qualité. Des produits tels que les noix de cajou, le café et les épices sont particulièrement prisés par les consommateurs du Moyen-Orient. En 2025, les exportations agricoles vietnamiennes vers les EAU ont atteint plus de 445 millions de dollars, soit une hausse de près de 24% en glissement annuel.

Truong Xuân Trung a également indiqué que la qualité des produits agricoles vietnamiens s’est nettement améliorée. Après un incident survenu en 2024 concernant un lot de citrons sans pépins présentant des résidus de pesticides supérieurs aux normes autorisées, aucune réclamation n’a été enregistrée depuis de la part des partenaires.

Basé à Abou Dhabi, Lulu Group International exploite actuellement un réseau de distribution dans plus de 23 pays au Moyen-Orient, en Asie et en Europe, avec un chiffre d’affaires annuel dépassant 8 milliards de dollars. Le groupe a également ouvert un bureau de représentation à Hô Chi Minh-Ville afin de renforcer l’approvisionnement et la distribution des produits vietnamiens au sein de son réseau mondial.

VNA/CVN