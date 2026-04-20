Le Vietnam compte officiellement cinq nouvelles liaisons aériennes

Les deux plus grandes compagnies aériennes du Vietnam ont simultanément intensifié leurs opérations, ouvert de nouvelles routes et signé des accords de coopération d’une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars afin d’exploiter en profondeur le vaste marché chinois.

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Photo : VJ/CVN

Les principales compagnies aériennes vietnamiennes renforcent actuellement leur présence en Chine en élargissant leur réseau de vols et en établissant de nouveaux partenariats stratégiques avec des entreprises locales.

Récemment, Vietjet a annoncé le lancement de cinq nouvelles liaisons reliant le Vietnam à la Chine. Cette information a été rendue publique par Nguyên Thi Phuong Thao, présidente de la compagnie, lors d’une conférence de promotion de la coopération entre le groupe Sovico et des entreprises chinoises.

Concrètement, Vietjet ouvre trois routes au départ de Hanoï vers Hangzhou, Enshi et Huangshan ; et ajoute deux lignes reliant Hô Chi Minh-Ville à Guilin et Huangshan. Parmi celles-ci, les lignes Hanoï – Enshi et Hô Chi Minh-Ville – Guilin sont exploitées depuis début avril 2026.

Parallèlement à Vietjet, Vietnam Airlines renforce également sa coopération sur le marché chinois. La compagnie a signé une série d’accords d’une valeur totale estimée à environ 50 millions de dollars pour la période 2026-2030.

Ces accords visent à améliorer l’efficacité des activités de transport, tant pour les passagers que pour le fret, tout en consolidant la position de la compagnie sur ce marché stratégique.

Dans le domaine du transport de passagers, Vietnam Airlines a signé un protocole d’accord de coopération globale avec Beijing Shuozoujiuzou Technology Co., Ltd, une entreprise spécialisée dans le tourisme et les services de billetterie aérienne en Chine.

Cet accord d’une durée de cinq ans et d’une valeur d’environ 20 millions de dollars vise à stimuler les flux de voyageurs entre les deux pays. Actuellement, la compagnie exploite six liaisons reliant le Vietnam aux grandes villes chinoises telles que Pékin, Shanghai et Guangzhou, avec une fréquence d’environ 40 vols par semaine.

Outre ces deux grands acteurs, des compagnies comme Vietravel Airlines et Bamboo Airways développent également des vols charters vers plusieurs destinations touristiques en Chine, témoignant de l’attrait croissant de ce marché.

L’expansion simultanée des activités des compagnies aériennes vietnamiennes traduit une stratégie claire visant à tirer parti de la demande croissante en matière de déplacements, de tourisme et d’échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine - l’un des marchés aériens les plus importants et prometteurs de la région.

Vietnam Airlines et VietJet Air demeurent aujourd’hui les deux compagnies disposant des flottes et des parts de marché les plus importantes au Vietnam. Vietnam Airlines conserve son rôle de compagnie nationale, reconnue, classée quatre étoiles, et dotée du réseau le plus étendu du pays.

De son côté, VietJet Air domine le segment low-cost, avec une expansion rapide et une concurrence accrue en termes de parts de marché.

Minh Thu/CVN