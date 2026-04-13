Sécurité énergétique : renforcer l’offre, économiser et gérer avec souplesse

La chaleur prolongée entraîne une forte hausse de la demande d’électricité, obligeant le secteur à augmenter l’offre, à ajuster la charge de manière flexible et à encourager les économies d’énergie afin d’assurer un fonctionnement sûr du système.

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Photo : VNA/CVN

La Résolution 70 du Bureau politique sur la sécurité énergétique nationale à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045, ainsi que la directive N°10 du premier ministre sur l’utilisation efficace de l’électricité, exigent de renforcer les solutions pour garantir l’approvisionnement, dans un contexte de demande en hausse, notamment en saison chaude.

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, le plan d’approvisionnement électrique pour 2026 repose sur un scénario de croissance de base de la charge d’environ 8,5%, pouvant atteindre plus de 14% dans des conditions extrêmes en saison sèche.

En 2026, les conditions météorologiques devraient évoluer de La Niña vers un état neutre, avec un possible passage à El Niño entre mai et juillet, entraînant des vagues de chaleur précoces et une hausse rapide de la demande. Dès fin mars, la consommation a fortement augmenté ; le 31 mars, elle a dépassé un milliard de kWh au niveau national, illustrant la pression sur l’approvisionnement.

Cette hausse exerce une forte pression sur le système électrique, surtout dans le Nord. Des solutions sont mises en œuvre de manière coordonnée : renforcement des sources, consolidation du réseau de transport, gestion de la charge, économies d’électricité et développement de la production locale.

Pour sécuriser l’approvisionnement, la plupart des grands barrages hydroélectriques stockent de l’eau à des niveaux élevés en prévision des pics de la saison sèche. Par ailleurs, le projet BOT Vung Ang 2 est entré en exploitation commerciale, ajoutant environ 1.200 MW au système.

Le réseau a également été renforcé, avec l’augmentation de la capacité de certaines stations de 500 kV afin d’améliorer le transfert d’électricité vers le Nord.

Sur cette base, les compagnies d’électricité ont élaboré des scénarios d’exploitation pour la saison chaude.

Gestion de la demande

Selon Dô Nguyêt Anh, présidente du Conseil des membres de la Northern Power Corporation (EVNNPC), filiale du groupe Électricite du Vietnam (EVN), la demande dans la région devrait fortement augmenter tandis que les nouvelles capacités restent limitées, ce qui accentue la pression sur l’approvisionnement.

La compagnie a demandé à ses unités d’achever les travaux de maintenance du réseau avant le 31 mars et de préparer les équipements et plans d’intervention. Elle coopère aussi avec les autorités locales et les grands clients pour prévoir la charge, tout en encourageant le développement de l’énergie solaire en autoconsommation.

Des objectifs précis ont été fixés aux unités, avec une priorité donnée à l’installation de panneaux solaires sur les bâtiments administratifs.

Plusieurs projets majeurs de réseau, dont les postes de transformation 500 kV de Vinh Yên et 220 kV de Ba Thiên, sont en cours pour renforcer l’alimentation du Nord.

À Thanh Hoa (Centre), les observations montrent qu’au début d’avril, avant même le pic de chaleur, la demande a déjà fortement augmenté, notamment à Sâm Son, en préparation de la saison touristique estivale.

Selon Lê Thanh Binh, vice-directeur de la Compagnie d’électricité de Thanh Hoa, la hausse provient des secteurs industriel, des services et du tourisme. En été, les hôtels et complexes touristiques utilisent massivement climatisation, éclairage et pompage d’eau, entraînant une forte augmentation de la consommation.

Le réseau de distribution provincial est alimenté par cinq postes de 220 kV, pour une capacité totale de 2.500 MVA, complétés par des centrales hydroélectriques et une centrale solaire de 30 MW.

Le réseau comprend également 46 postes, 81 transformateurs de 110 kV, plus de 1 141 km de lignes 110 kV, 271 lignes moyenne tension totalisant plus de 7.700 km, et plus de 10.000 postes de distribution.

En 2025, la puissance de pointe a atteint 1.652 MW (+11,4%) et la consommation 8,747 milliards de kWh (+12,54%). Lors du jour le plus chargé, elle a atteint 31,97 millions de kWh. Certaines lignes et stations ont fonctionné à forte charge.

En 2026, la puissance de pointe pourrait atteindre 1.964 MW, soit une hausse de plus de 18%.

Face à cette pression, de nombreux ménages adoptent des mesures d’économie et développent des sources locales.

À Hac Thành, la famille de Lê Thi Nga a installé un système solaire de 3 kW. Sa facture mensuelle est passée de plus d’un million de dôngs à environ 700.000 dôngs, même avec deux climatiseurs en été. Environ 20% de l’électricité excédentaire peut être revendue.

La famille utilise aussi des équipements économes et prévoit d’installer un système de stockage.

À Thai Nguyên (Nord), où l’industrie représente environ 75% de la consommation, les entreprises mettent en œuvre diverses solutions.

La société par action Prime Phô Yên a installé un système solaire en toiture, d’une capacité de 1,8 MWp, économisant environ 200 millions de dôngs par mois et réduisant les émissions de CO₂ d’environ 560 tonnes par an.

Sa consommation annuelle atteint environ 26 millions de kWh, avec une hausse de 6 à 8% en saison chaude. L’entreprise ajuste donc sa production pour réduire la charge aux heures de pointe et remplace les chariots élévateurs à carburant par des modèles électriques à batterie lithium, rechargés hors pointe ou via l’énergie solaire.

La société Diesel Sông Công consomme près de 3 millions de kWh par an. Elle organise les activités énergivores hors pointe et exploite les fours la nuit. Un projet solaire de près de 2 MWp est en cours.

À l’usine de zinc électrolytique de Thái Nguyên, des améliorations techniques ont permis d’augmenter l’efficacité et de limiter l’exploitation aux heures de pointe. La consommation atteint environ 5 millions de kWh par mois.

Selon la Compagnie d’électricité de Thái Nguyên, la demande continuera d’augmenter en 2026, surtout dans les zones industrielles. Des solutions de gestion flexible et de déplacement de charge sont mises en place, avec encouragement au solaire en autoconsommation.

Coordination et prévisions pour l’été 2026

Au niveau local, les autorités prévoient des conditions météorologiques extrêmes avec chaleur précoce et prolongée, accentuant la pression sur l’approvisionnement.

La province a élaboré un plan annuel et coopère avec le secteur électrique pour assurer une gestion sûre en période de pointe, en promouvant l’utilisation efficace de l’électricité et le développement du solaire.

Parallèlement, le Centre de service client d’EVNNPC entre en période de pointe, recevant jusqu’à 30.000 appels par jour, principalement liés aux factures élevées et aux coupures dues aux surcharges.

Près de 100 opérateurs travaillent 24h/24 et 7j/7, avec l’appui de technologies numériques pour améliorer le service.

Dans un contexte de forte hausse de la demande, la pression sur le système électrique persiste. Le renforcement des capacités, du réseau, la gestion flexible et les économies d’énergie sont déployés simultanément.

Grâce à la coordination entre le secteur électrique, les autorités, les entreprises et les citoyens, l’approvisionnement en électricité pour l’été 2026 devrait rester stable et répondre aux besoins de production, de services et de la vie quotidienne.

Thu Huong/CVN