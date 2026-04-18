Un programme de connexion d’entreprises Vietnam - Singapour

Un programme de mise en relation commerciale sur l’investissement social et le commerce durable entre le Vietnam et Singapour vient d'avoir lieu à Singapour.

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Photo : VNA/CVN

Le 17 avril, le Bureau commercial du Vietnam à Singapour a organisé, en étroite coordination avec la Singapore Manufacturing Federation (SMF) et plusieurs partenaires, un programme de mise en relation commerciale sur l’investissement social et le commerce durable.

L’événement a réuni plus de 200 délégués représentant diverses agences publiques singapouriennes, dont Enterprise Singapore. Étaient également présents des membres de chambres d’industrie et de commerce et d’associations sectorielles, notamment celles du café, des fruits et légumes et des produits de la mer.

Ce programme vise non seulement à connecter directement les entreprises et les investisseurs des deux pays, mais aussi à poser des bases d’infrastructures commerciales solides et durables.

Dans ce cadre, la plate-forme "Marché de gros agricole en ligne du Vietnam" a été officiellement présentée à Singapour. Il s’agit d’un système reliant directement les producteurs vietnamiens aux importateurs et distributeurs singapouriens et régionaux. Cette plate-forme permet de regrouper des approvisionnements conformes aux normes, de garantir la stabilité des volumes, d’assurer une traçabilité rigoureuse et d’optimiser les coûts grâce à un mécanisme de groupage des commandes. Elle contribue ainsi à raccourcir la chaîne d’intermédiaires et à améliorer l’efficacité du commerce transfrontalier.

Prenant la parole lors de l’événement, Cao Xuân Thang, conseiller au commerce du Vietnam à Singapour, a souligné le fort potentiel du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment pour les produits agricoles de haute qualité. Il a salué le rôle de cette plate-forme numérique dans le renforcement des capacités d’exportation, de la transparence et de l’adaptation aux exigences du marché singapourien et régional.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Lennon Tan, président de la SMF, a mis en avant le caractère pragmatique du programme, soulignant l’efficacité de la combinaison entre rencontres en présentiel et outils numériques. Selon lui, ce marché virtuel jouera un rôle clé dans l’optimisation de la logistique, la réduction des coûts et l’accès facilité aux produits vietnamiens de qualité. Il a également rappelé que Singapour vise la neutralité carbone d’ici 2050, ouvrant ainsi des perspectives de coopération bilatérale dans les domaines de l’énergie verte, des emballages durables et de la réduction des émissions.

Les visiteurs ont découvert divers produits de qualité tels que le café, les produits agricoles transformés, l’artisanat, le riz de spécialité et l’eau de coco.

Cette occasion a permis aux entreprises vietnamiennes de démontrer leur capacité à répondre aux normes internationales strictes. Trois projets (Mango Eco System, Wecare 247 et MSI), axés sur l’agriculture durable, la santé publique et les technologies sociales, ont été présentés, attirant l’attention des investisseurs.

Ce programme contribue à dynamiser la coopération internationale et à positionner cette plate-forme numérique comme une infrastructure commerciale bilatérale durable.

Enfin, les invités ont pu déguster des spécialités vietnamiennes, illustrant une approche combinant expérience culinaire et promotion commerciale afin de valoriser la marque nationale sur la scène internationale.

VNA/CVN