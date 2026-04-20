Hanoï accélère une transition vers une flotte de bus 100% écologique d’ici 2030

La ville de Hanoï intensifie actuellement ses mesures pour accompagner les entreprises de transport dans la conversion de leur flotte de bus thermiques vers des véhicules électriques ou fonctionnant aux énergies propres.

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Photo : VNA/CVN

Cette initiative s’inscrit dans un plan de développement du transport durable visant à atteindre, d’ici 2030, 100% de bus écologiques, afin de réduire les émissions polluantes et d’améliorer la qualité de l’air urbain.

La feuille de route établie par les autorités se divise en deux étapes majeures : une première phase entre 2025 et 2026 axée sur la finalisation des cadres politiques et l'extension du réseau de recharge, suivie d'une accélération entre 2027 et 2030 pour éliminer définitivement l'usage des énergies fossiles. Selon les prévisions officielles, le taux de bus écologiques devrait atteindre environ 79-89% en 2029 avant d'aboutir à une transition totale l'année suivante.

Pour lever les freins financiers et opérationnels, la ville a déployé un arsenal de mécanismes de soutien spécifiques en faveur des opérateurs de transport. Le Comité populaire de Hanoï a notamment chargé les Services compétents d'ajuster la durée des contrats de concession afin qu'ils correspondent mieux à la période d'amortissement des véhicules neufs, rendant ainsi les appels d'offres plus attractifs pour les investisseurs. Parallèlement, un plan de déploiement des infrastructures de recharge est en cours, incluant une modernisation du réseau électrique pour répondre à la forte demande énergétique future.

L'un des leviers les plus significatifs de cette politique demeure le renforcement du soutien financier, le budget municipal prenant désormais en charge 70% des intérêts d'emprunt pour l'achat de bus électriques, contre 50% précédemment. Cet effort budgétaire est jugé crucial par les autorités, étant donné que le coût d'acquisition d'un bus électrique est deux à trois fois supérieur à celui d'un modèle diesel classique.

Sur le terrain, cette transition est déjà une réalité concrète : depuis le début du mois d'avril 2026, dix nouvelles lignes de bus électriques ont été inaugurées, portant le nombre total de véhicules propres à 822 unités, soit plus de 42% du parc de transport public de la capitale.

Bien que ces progrès démontrent une volonté politique ferme, l'atteinte de l'objectif de 2030 nécessitera une coordination continue pour finaliser les infrastructures techniques, les mécanismes financiers et garantir une participation active du secteur privé dans ce projet de mobilité durable.

VNA/CVN