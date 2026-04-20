Essai du modèle d’"entreprise unipersonnelle"

Le gouvernement va étudier et proposer un projet pilote visant à créer et à développer le modèle d’"entreprise unipersonnelle".

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Photo : VNA/CVN

Le développement de ce modèle s’inscrit dans un ensemble de solutions visant à perfectionner le cadre juridique, afin d’encourager de nouveaux modèles d’affaires et de stimuler l’entrepreneuriat au sein de la population, conformément à la Stratégie nationale pour l’innovation et les start-up promulguée le 6 avril.

Concrètement, ce modèle vise à simplifier les procédures de création et d’exploitation. L’immatriculation des entreprises se fera entièrement en ligne, indépendamment de leur adresse. Le gouvernement pourrait accorder une exemption d’audit durant les trois premières années afin de faciliter l’activité.

Entreprise simplifiée et numérique

Le projet de développement du modèle d’"entreprise unipersonnelle" a été intégré par le gouvernement dans le programme d’action visant à mettre en œuvre la stratégie nationale pour l’innovation et les start-up. Le ministère des Finances est chargé de piloter l’étude et de proposer des politiques pilotes afin d’affiner les mécanismes de création, de gestion et de développement de ce modèle. Le ministère des Sciences et des Technologies en assure la coordination.

Ce modèle a déjà été évoqué comme une nouvelle orientation lors de la Journée de l’entrepreneuriat et de l’innovation (Techfest) 2025. D’après Hoàng Minh, vice-ministre des Sciences et de la Technologie, avec le développement des technologies et des plateformes numériques, une personne peut aujourd’hui créer une entreprise, gérer ses coûts, payer ses impôts et exploiter son activité via des applications mobiles.

Photo : Vnexpress/CVN

Dans ce contexte, le ministère des Sciences et des Technologies ambitionne de créer environ un million d'"entreprises unipersonnelles", s’orientant ainsi vers un modèle économique plus transparent et flexible que celui des foyers commerçants traditionnels.

La recherche et l’expérimentation de ce modèle constituent l’une des solutions pour atteindre, d’ici 2045, les objectifs suivants : un entrepreneur pour 10 habitants, une entreprise pour 35 habitants et une start-up innovante pour 5.000 habitants.

Outre la politique relative aux "entreprises unipersonnelles", cette stratégie prévoit également l’amélioration de nombreux cadres juridiques pour les start-up innovantes. Plus précisément, le gouvernement étudiera et expérimentera un mécanisme de gestion des faillites et des créances irrécouvrables, fondé sur des procédures simplifiées et une réglementation spécifique pour les jeunes pousses, afin d’encourager le rebond entrepreneurial.

Le mécanisme de mobilisation des capitaux sera également amélioré pour plus de simplicité et de transparence. Les introductions en Bourse (IPO) seront interconnectées à tous les niveaux du marché, depuis la levée de fonds des jeunes pousses et le capital-investissement jusqu’au marché boursier.

Cap sur l’innovation 2045

De nouveaux produits financiers, tels que la titrisation, les garanties, ainsi que la mise en gage d’actifs incorporels et de propriété intellectuelle, sont encouragés. La stratégie prévoit également l’expérimentation d’une plateforme d’échange d’actions et de parts de capital dans les start-up innovantes.

Selon cette stratégie, une nation de jeunes pousses innovantes est un pays où chaque citoyen peut créer une entreprise fondée sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique. L’esprit d’entreprendre, le courage de penser et d’agir, l’acceptation du risque et la tolérance à l’échec y sont encouragés.

Le gouvernement considère l’entrepreneuriat innovant comme une stratégie de long terme, mobilisant l’ensemble de la population et du système politique, afin de créer une dynamique de croissance rapide et durable.

D’ici 2030, le Vietnam ambitionne de compter 5 millions d’entreprises unipersonnelles, dont au moins 10.000 start-up innovantes. Pour atteindre cet objectif, le pays mettra en place un réseau de soutien comprenant au moins 300 espaces, centres et pôles d’innovation.

La stratégie vise également à positionner le Vietnam parmi les 40 premiers pays de l’Indice mondial de l’innovation (GII), à créer cinq start-up "licornes" et à porter le marché du capital-risque à 1,5 milliard de dollars d’ici 2030.

Quê Anh/CVN