Forum mondial sur le patrimoine du café : connecter les cultures et les savoirs

Le Forum mondial sur le patrimoine du café a été organisé du 17 au 19 avril au Musée du monde du café dans la province de Dak Lak par le Comité populaire provincial en collaboration avec l’UNESCO et l’Université de la culture de Hô Chi Minh-Ville et le groupe Trung Nguyên Legend.

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Ce forum mondial a rassemblé des représentants ministériels, des diplomates des grandes puissances caféières ainsi que de nombreux experts et acteurs de la filière pour engager un dialogue multidimensionnel sur le rôle du café dans le contexte de la mondialisation. Il vise à définir le café comme un "patrimoine vivant", capable de tisser des liens entre les communautés et les civilisations pour devenir un langage universel de paix et de développement durable.

Photo : ND/CVN

Dans son discours d’ouverture, le vice-président du Comité populaire provincial, Dao My, a souligné que l’événement constituait une étape concrète pour clarifier la valeur du patrimoine du café dans un contexte de mondialisation, promouvoir le dialogue entre les civilisations du café et partager les expériences internationales en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, notamment selon la Convention de 2003 de l’UNESCO.

À travers près de 40 communications scientifiques, les experts ont analysé le café sous des angles variés, allant de l'économie à la sociologie en passant par les technologies de transformation et la durabilité.

Les sessions de discussion ont permis de retracer l'histoire mondiale du café, depuis ses origines jusqu'à sa diffusion sur tous les continents. Des délégués venus de pays comme l'Italie, la Colombie ou la Turquie ont illustré comment chaque nation a enrichi ce patrimoine commun par ses propres pratiques sociales.

Au-delà du produit de consommation, les débats ont mis en avant le café comme un espace de communication et d'échange culturel. Par ailleurs, les discussions sur les processus de production ont mis en lumière l'importance des savoirs ancestraux et des paysages culturels dans le maintien des moyens de subsistance des populations locales, tout en visant une transition verte globale.

Le forum a également exploré la dimension spirituelle et technologique du café moderne. L'intégration du numérique et l'émergence de nouvelles philosophies de consommation transforment l'expérience utilisateur en un véritable patrimoine dynamique et adaptable. En s'appuyant sur des modèles réussis en Thaïlande ou les approches de la FAO, les participants ont réaffirmé que la protection de ce patrimoine repose avant tout sur les communautés qui le pratiquent et le transmettent.

Dans le cadre du forum, diverses activités ont offert une expérience globale du café vietnamien, considéré au-delà d’un simple produit agricole comme un patrimoine vivant lié à l’identité et au mode de vie.

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu a salué les efforts de la province de Dak Lak pour promouvoir les valeurs culturelles du café, soulignant que la diffusion des savoirs liés à sa culture et à sa transformation contribue à renforcer le dialogue interculturel et à valoriser la position du Vietnam sur la carte mondiale du café.

Selon Jonathan Baker, représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam, le patrimoine, au sens de la Convention de 2003, renvoie aux savoirs, pratiques et significations reconnus et transmis par les communautés. Dans cette perspective, le café est envisagé comme un patrimoine vivant, fruit d’échanges, de créativité et de rencontres humaines au fil du temps.

En mars 2025, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a inscrit les savoirs liés à la culture et à la transformation du café de Dak Lak sur la liste du patrimoine culturel immatériel national. Cette reconnaissance constitue une étape importante pour la préservation et la promotion de ces valeurs.

VNA/CVN