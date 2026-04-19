L’agriculture vietnamienne maintient une croissance stable

Malgré les difficultés rencontrées sur le marché mondial en raison des perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales et de la flambée des coûts logistiques, le secteur agricole vietnamien a clôturé le premier trimestre 2026 sur des résultats de croissance substantiels.

>> Restructuration des chaînes de valeur agricoles face aux défis logistiques

>> Hausse de près de 6% des exportations des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques

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Les exportations de produits agricoles, forestiers et halieuti-ques se sont élevées à 6,02 milliards de dollars en mars dernier, soit une hausse de 47,8% par rapport au mois précédent. Sur l’ensemble du premier trimestre 2026, la valeur totale des exportations du secteur a atteint 16,69 milliards de dollars, en progression de 5,9% sur un an. Dans le détail, les exportations agricoles représentaient 8,93 milliards de dollars, celles de produits halieutiques, 2,62 milliards, tous deux enregistrant une croissance positive. Les produits de l’élevage ont affiché la hausse la plus spectaculaire, avec 54,3% pour atteindre 197,7 millions de dollars. À l’inverse, les exportations de produits forestiers s’élevaient à 4,11 milliards de dollars, soit un recul de 2,4%, reflétant les difficultés du marché et la baisse de la demande.

Photo : VNA/CVN

Piliers de la croissance commerciale

Sur le plan des marchés, l’Asie demeure le principal débouché pour les produits agro-forestiers et halieutiques vietnamiens, représentant plus de 45% des exportations. Elle est suivie des Amériques et de l’Europe, tandis que l’Afrique et l’Océanie occupent des parts plus modestes. Par rapport à l’an dernier, les exportations vers l’Asie, l’Europe et l’Océanie sont en hausse. Par pays, la Chine reste le premier partenaire commercial du Vietnam, avec plus de 22% des parts de marché, devant les États-Unis et le Japon.

Au premier trimestre, certains produits ont particulièrement soutenu la croissance des exportations agricoles, notamment le poivre, dont les ventes ont atteint 64.600 tonnes, en forte hausse tant en volume qu’en valeur. Le caoutchouc a également maintenu une progression solide.

Dans le même temps, les importations du secteur ont dépassé 11,9 milliards de dollars, en hausse de 3,6%, portant le commerce extérieur du secteur à 28,6 milliards. Au premier trimestre, sa balance commerciale est restée excédentaire, de 4,78 milliards de dollars, en hausse de 12% par rapport à la même période de l’année précédente.

Le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche/aquaculture du Vietnam vise de 73 à 74 milliards de dollars d’exportation cette année, ce qui représente une forte croissance pour les trois principaux groupes de produits par rapport à 2025. Pour atteindre cet objectif, le secteur mettra l’accent sur la normalisation des zones d’approvisionnement en matières premières, la promotion de la transformation et la diversification des produits.

Stabilisation des prix des intrants

Le conflit au Moyen-Orient constitue non seulement une difficulté, mais aussi un test de la résilience et de l’adaptabilité du secteur agricole vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a appelé les entreprises et associations professionnelles du secteur à adopter des mesures proactives face à la volatilité mondiale afin d’atteindre les objectifs annuels de croissance. L’escalade des tensions affecte négativement l’économie mondiale, y compris le Vietnam. Les conséquences les plus immédiates comprennent les risques de perturbation des chaînes d’approvisionnement, la hausse des coûts logistiques et l’augmentation du prix des intrants. Ces facteurs affectent directement les coûts de production, l’efficacité des entreprises et la compétitivité des produits agricoles vietnamiens sur les marchés internationaux.

Dans ce contexte, le ministère a défini des priorités essentielles, notamment la stabilisation de la production, la garantie de l’approvisionnement en intrants, la réduction des coûts et le renforcement de l’autonomie. Parallèlement, le secteur doit maintenir les chaînes d’exportation et optimiser l’utilisation des ressources naturelles. Pour relever ces défis, le ministère a invité les entreprises et les organisations professionnelles à s’adapter avec souplesse aux fluctuations du marché et à partager les difficultés avec les producteurs, selon le principe de la convergence des intérêts et du partage des risques.

La stabilisation des prix des intrants constitue une mesure clé. Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a exhorté les fournisseurs d’intrants agricoles tels que engrais, aliments pour animaux et produits phytosanitaires, ainsi que les entreprises de logistique, à maintenir ou à réduire leurs prix tout en optimisant leurs capacités afin de garantir l’approvisionnement et de soutenir la production. Parallèlement, le maintien d’achats stables de produits agricoles est considéré comme crucial pour protéger les agriculteurs. Le ministère a encouragé les entreprises à accroître leurs achats, leurs capacités de stockage et de transformation pendant le pic des récoltes afin de renforcer la confiance des agriculteurs dans la production.

Il est nécessaire de procéder à une restructuration en profondeur des chaînes de valeur agricoles, depuis l’organisation de la production jusqu’à l’écoulement des marchandises.

Thê Linh/CVN