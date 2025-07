Quand on bois de l'eau, on pense à sa source

À l'occasion de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm, a écrit un article intitulé " Quand on bois de l'eau, on pense à sa source" . L'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) tient à vous présenter ci-dessous l'intégralité de cet article.

Chaque année, en juillet, notre peuple consacre ses sentiments les plus sacrés et les plus profonds à se souvenir et à exprimer sa gratitude à ceux qui se sont sacrifiés pour la Patrie, aux martyrs héroïques, aux soldats blessés et malades - à ceux qui n'ont pas épargné leur sang, leurs os et leur vie pour l'indépendance, la liberté et la paix de la Patrie. Le 27 juillet est également l'occasion pour l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée d'exprimer leur profonde gratitude aux familles de ceux qui ont contribué à la révolution. La noble tradition de "Quand on bois de l'eau, on pense à sa source" est devenue un fil conducteur sacré reliant des générations de Vietnamiens, une source de grande force spirituelle permettant à la nation entière de s'unir, de surmonter toutes les difficultés et de bâtir un pays toujours plus riche et civilisé, digne des immenses sacrifices et contributions des générations précédentes.

Photo : VNA/CVN

L'histoire de plus de 4.000 ans de la nation vietnamienne est une épopée immortelle de patriotisme, de volonté indomptable et d'esprit combatif indomptable, une reconnaissance de ceux qui vivent encore pour ceux qui ont consacré leur vie à la Patrie. Ayant mené des guerres ardues et sacrificielles pour défendre le pays, de l'époque des rois Hùng aux difficiles guerres de résistance contre les envahisseurs étrangers, notre peuple n'a jamais cédé à la tyrannie ni reculé devant le danger d'une invasion. En particulier, durant plus de 95 ans sous la direction du Parti communiste du Vietnam et 80 ans de la République socialiste du Vietnam, des millions d'enfants exceptionnels de la nation sont tombés pour le développement de la Patrie, pour l'indépendance, la paix et l'unité du pays, et pour que le peuple vive dans la liberté, la prospérité et le bonheur, vers la prospérité et la puissance.

Nous ne pourrions pas avoir aujourd'hui, nous ne pourrions pas avoir un Vietnam renouvelé, développé et profondément intégré sans la sueur, le sang et les os de nombreuses générations de soldats révolutionnaires, de jeunes volontaires, de travailleurs de première ligne, de mères et de pères prêts à encourager leurs enfants à aller au combat et à assumer la part difficile, ardue et perdue, avec l'esprit de "Se sacrifier pour que la Patrie vive", "Tous pour le front". Avec nos ancêtres, plus de 1,2 million de martyrs, 9,2 millions de personnes ayant contribué à la révolution et leurs proches à travers le pays, tous constituent aujourd'hui les âmes immortelles de la nation, les plus beaux symboles de l'héroïsme révolutionnaire vietnamien. Plus de 3.000 cimetières de martyrs, plus de 4.000 œuvres honorant les martyrs dans tout le pays sont des torches qui illuminent toujours les réalisations et commémorent les martyrs héroïques ; plus de 100 millions de cœurs vietnamiens sont une source d'émotions abondantes, imprégnées de la moralité de "Quand on bois de l'eau, on pense à sa source", "Quand on profite des fruits, il faut se souvenir de celui qui les a semés" pour ceux qui ont contribué au pays.

L'Oncle Hô a un jour conseillé : "Pour ceux qui ont courageusement sacrifié une partie de leur sang et de leurs os… Le Parti, le gouvernement et le peuple doivent trouver le moyen de leur offrir un logement stable, tout en ouvrant des formations professionnelles adaptées à chacun afin qu'ils puissent progressivement devenir autonomes. Pour les martyrs de chaque localité, il est nécessaire de construire des jardins fleuris et des stèles commémoratives afin de commémorer leur sacrifice héroïque et de perpétuer l'esprit patriotique de notre peuple. Quant aux parents, épouses et enfants des invalides de guerre et des martyrs qui sont dans le besoin et incapables de travailler, les autorités locales doivent les aider à trouver un emploi convenable, en veillant à ce qu'ils ne souffrent ni de la faim ni du froid".

En application des enseignements de l'Oncle Hô, de nombreuses mesures préférentielles ont été mises en place, de nombreuses "maisons du coeur" et des dons ont été offerts aux invalides de guerre, aux familles des martyrs de guerre et aux personnes ayant rendu des services méritoires à travers le pays. La Directive n° 14/CT-TW du 17 juillet 2017 du Secrétariat sur le renforcement continu de la direction du Parti sur le travail des personnes ayant contribué à la révolution ; la Résolution n° 42 NQ/TW du 24 novembre 2023 du Comité central du Parti sur la poursuite du renouvellement et de l'amélioration des politiques sociales pour répondre aux exigences de la construction et de la défense nationales dans la nouvelle période ; l'Ordonnance sur le traitement préférentiel des personnes ayant contribué à la révolution… constituent l'obligation, la responsabilité, la moralité, le sentiment et la gratitude du peuple, du Parti et de l'État envers ceux qui ont servi le pays et le peuple de tout cœur.

Pour continuer à suivre la tradition nationale, à suivre les enseignements de l'Oncle Hô et à mettre en œuvre les politiques du Parti et de l'État envers les invalides de guerre, les familles de martyrs, les familles bénéficiant de politiques préférentielles et les personnes ayant contribué à la révolution, nous devons continuer à nous concentrer sur les tâches suivantes :

Photo : VNA/CVN

Premièrement, il est nécessaire de renforcer le rôle de direction des comités du Parti, des autorités, du Front de la Patrie et des organisations de masse dans la protection des droits et intérêts légitimes des personnes méritantes. Il faut veiller à la mise en œuvre complète et en temps opportun des politiques préférentielles en faveur des invalides de guerre, des martyrs, des blessés de guerre, des personnes méritantes et de leurs familles, sans qu'il y ait d'erreurs, de retards ni de démarches purement formelles.

Deuxièmement, il faut réviser et perfectionner les politiques et les lois relatives aux personnes méritantes de manière juste, transparente et ciblée, tout en élargissant le champ d'application des politiques pour ceux qui ont apporté une contribution réelle mais n'ont pas été dûment reconnus. Donner la priorité à la simplification des procédures administratives pour la reconnaissance et le traitement des régimes en faveur de ceux qui ont œuvré pour la libération nationale, l'unification du pays, ainsi que pour l'édification et le développement du socialisme.

Troisièmement, il faut mobiliser les ressources pour améliorer les conditions de vie matérielle et spirituelle des familles bénéficiant de politiques sociales et des personnes méritantes, notamment dans les zones défavorisées, reculées, frontalières, insulaires, peuplées de minorités ethniques, d'anciennes bases révolutionnaires et de zones de résistance d'hier. Il est nécessaire de renforcer les programmes de reconnaissance et de gratitude à travers la construction et la réparation des maisons du coeur, le soutien médical, la réadaptation fonctionnelle, la formation professionnelle et la création d'emplois durables pour les enfants des personnes méritantes.

Quatrièmement, il faut valoriser pleinement le rôle de contrôle, de supervision et de contribution du Front de la Patrie, des organisations sociopolitiques et du peuple dans la mise en œuvre des politiques en faveur des invalides de guerre, des martyrs et des personnes méritantes ; détecter et sanctionner strictement toute fraude ou tentative d'abus dans la déclaration de dossiers pour bénéficier indûment des politiques sociales.

Cinquièmement, il est nécessaire d'intensifier la sensibilisation et l'éducation au patriotisme et à la reconnaissance envers les personnes méritantes dans toute la société, en particulier auprès des jeunes générations ; d'intégrer efficacement cette démarche dans les programmes d'éducation politique et idéologique, les activités périscolaires au sein des écoles, des organismes et des unités ; de renforcer la conscience et la responsabilité du citoyen dans la mise en œuvre des valeurs morales de "Quand on boit de l'eau, on pense à sa source" et "Rendre la pareille à la personne méritante".

Sixièmement, il faut appliquer les technologies numériques pour établir une base de données informatisée des personnes méritantes de la révolution, afin d'assurer une gestion, un suivi et une évaluation des politiques de manière précise, cohérente et transparente. Il est nécessaire d'assurer la connectivité entre les organismes, du niveau central au niveau local, pour mieux servir la population, ainsi que d'appliquer les avancées scientifiques et technologiques dans la recherche, la collecte et l'identification des restes de martyrs dont l'identité reste inconnue.

Septièmement, il faut organiser de manière concrète et soignée les activités de reconnaissance, de commémoration, de visite et d'hommage aux personnes méritantes de la révolution, tout en évitant le formalisme et le gaspillage. Lancer des mouvements tels que "Rendre la pareille à la personne méritante" et "Toute la population prend soin des personnes méritantes", en les associant à la construction de la nouvelle ruralité, des villes civilisées, de la défense, de la sécurité et du bien-être social durable.

Les missions susmentionnées doivent être concrétisées en programmes d'action à l'échelle de chaque localité, village, quartier, secteur, organe ou organisation, dans un esprit de responsabilité maximale, traduisant profondément la reconnaissance du Parti, de l'État et du peuple envers les immenses sacrifices des invalides de guerre, des martyrs et des personnes méritantes de la révolution.

