Pakistan : le bilan de la mousson passe à 225 morts en 48 heures

Les pluies torrentielles qui s'abattent sur le Nord du Pakistan ont fait au moins 225 morts en 48 heures, selon le dernier bilan annoncé samedi 15 août par les autorités.

Photo : CTV/CVN

Les pluies torrentielles qui s'abattent sur le Nord du Pakistan ont fait au moins 225 morts en 48 heures, selon le dernier bilan annoncé samedi 15 août par les autorités, portant à 538 le nombre de victimes depuis le début fin juin d'une saison de mousson d'une intensité inhabituelle. La grande majorité des décès a été recensée dans la seule province montagneuse du Khyber-Pakhtunkhwa, frontalière de l'Afghanistan, indique l'Autorité de gestion des catastrophes.

AFP/VNA/CVN