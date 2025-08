RDCongo et Rwanda signent un texte de principes d'intégration économique

Le département d'État américain a annoncé que des représentants de la République démocratique du Congo (RDC) et du Rwanda ont paraphé à Washington un "texte de principes du cadre d'intégration économique régional" , une des exigences de l'accord de paix signé fin juin sous l'égide des États-Unis, ont rapporté samedi 2 août des médias.

Photo : AFP/VNA/CVN

Vendredi 1er août, "des représentants de la RDC et du Rwanda, sous l'égide des États-Unis, ont paraphé le texte des principes du cadre d'intégration économique régional", indique un communiqué du département d'État américain évoquant une "coordination conjointe dans des domaines tels que l'énergie, les infrastructures, l'exploitation minière, la gestion des parcs nationaux et le tourisme, ainsi que la santé publique", sans donner plus de détails.

L'accord de paix a fait suite à une longue série de trêves et de cessez-le-feu systématiquement rompus ces dernières années dans cette région déchirée par les conflits depuis plus de 30 ans.

Selon le texte signé en juin, le cadre d'intégration économique régional doit être effectif d'ici fin septembre.

Jeudi 31 juillet, des représentants congolais et rwandais ont aussi tenu à Washington la première réunion du "Comité conjoint de suivi de l'accord de paix". Washington s'est félicité des réunions cette semaine comme une "avancée significative" pour sa mise en œuvre.

APS/VNA/CVN