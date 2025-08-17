Sénégal : 33 morts sur la route lors d'un pèlerinage annuel

Des accidents de la route ont fait 33 morts lors du pèlerinage annuel du Grand Magal au Sénégal, durant lequel les membres d'un ordre musulman soufi convergent vers la ville sacrée de Touba, ont annoncé samedi 16 août les autorités.

>> Les fidèles musulmans entament le grand pèlerinage à La Mecque

>> Plus de 1.000 pèlerins morts lors du grand pèlerinage en Arabie saoudite

Photo : AFP/VNA/CVN

Le nombre de victimes a fortement grimpé par rapport à l'année dernière, lorsque 16 personnes avaient péri durant le pèlerinage, a précisé la Brigade nationale des sapeurs-pompiers dans un communiqué.

Le Grand Magal est célébré par la confrérie mouride du Sénégal, dont il est la plus importante fête religieuse. Il attire chaque année plusieurs millions de personnes à Touba, ville du centre-ouest du pays, pour commémorer le départ en exil, forcé par les autorités coloniales françaises de l'époque, du fondateur de la confrérie, Cheikh Ahmadou Bamba, en 1895.

En général, plus d'une dizaine de personnes perdent la vie durant cette fête religieuse, selon les médias locaux.

Le Grand Magal est une des dates les plus importantes du calendrier religieux au Sénégal. Les fidèles récitent des poèmes de Cheikh Ahmadou Bamba et prient sur sa tombe.

Au total, 33 décès liés au Grand Magal de cette année, qui a été célébré mardi et mercredi, ont été enregistrés, a indiqué Yatma Dieye, directeur des relations publics de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers.

La brigade a également pris en charge médicalement 571 autres personnes et est intervenue sur 341 accidents de la route et sept incendies, a-t-il précisé.

Au total, 2.685.000 litres d'eau ont été distribués aux pèlerins et au public, selon le porte-parole.

Les autorités ont attribué le lourd bilan de cette année sur la route à la vitesse excessive et à la conduite "imprudente" sur des routes rendues glissantes par la pluie.

AFP/VNA/CVN