Russie : 11 morts dans l'incendie d'une usine dans l'Ouest du pays

Un incendie survenu vendredi 15 août dans une usine de la région de Riazan, dans l'Ouest de la Russie, a fait onze morts et 130 blessés, a annoncé samedi 16 août le ministère russe des Situations d'urgence.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Les corps de deux autres personnes ont été retrouvés lors du déblaiement des décombres. Au total, malheureusement, onze personnes ont péri et 130 ont été blessées", a indiqué le ministère sur Telegram.

Plus tôt, une personne, localisée par l'une des unités canines déployées dans le cadre du groupe aéro-mobile, a été retirée de sous les débris, a-t-il précisé.

Plus de 360 spécialistes et 90 engins ont été mobilisés sur place, tandis que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent sur les lieux de l'incident, selon le ministère.

L'incendie s'est déclaré vendredi 15 août vers 10h30 heure locale (07h30 GMT) dans un atelier de production d'une usine de Lesnoï, dans le district de Chilovsky.

Les autorités judiciaires locales ont ouvert une enquête pour violation des normes de sécurité industrielle dans des installations à risque, en lien avec cet incident.

