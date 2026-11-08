Raya Aidil Fitri, la fête des retrouvailles des Cham Islam

À l’issue du mois sacré du Ramadan, les Cham Islam de la province d’An Giang (Sud) célèbrent le Raya Aidil Fitri dans la joie des retrouvailles. Moment fort de leur vie spirituelle, cette fête est placée sous le signe de l’amour, du pardon et du partage.

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Le 25 octobre, au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam à Hanoï, les visiteurs ont pu découvrir cette célébration à travers une reconstitution des rites, des coutumes et des pratiques religieuses de la communauté Cham Islam d’An Giang. Une immersion dans un patrimoine culturel que celle-ci s’attache à préserver et à transmettre de génération en génération.

À travers les démonstrations des artisans et des participants, le parcours allant du mois sacré du Ramadan au jour des retrouvailles a été retracé, mettant en lumière des rites empreints de solennité et des valeurs de tolérance, de partage et d’attachement familial.

Selon le calendrier musulman, le Ramadan correspond au neuvième mois de l’année et est suivi par le Raya Aidil Fitri, célébré du premier au troisième jour du dixième mois. Durant le Ramadan, les fidèles s’abstiennent de manger et de boire du lever au coucher du soleil, veillent à leurs paroles et à leur comportement, multiplient les prières et s’efforcent de respecter les préceptes religieux. Le Raya Aidil Fitri marque l’aboutissement de ce mois de jeûne et de recueillement. C’est un temps de gratitude, de prière pour la paix, de visites aux proches et d’échanges de vœux.

Dans la maison traditionnelle des Cham Islam reconstituée au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, les visiteurs découvrent le quotidien d’une famille durant les derniers jours du Ramadan. Avant l’aube, la mère prépare le suhoor, le repas pris avant le début du jeûne, tandis que le père réveille les enfants. Toute la famille se réunit alors autour de la table avant de commencer la journée de jeûne.

Au coucher du soleil, après une journée d’abstinence, les membres de la famille se retrouvent pour l’iftar, le repas qui rompt le jeûne. Ils mangent ensemble et échangent sur les événements de la journée. Ce rythme, ponctué par les prières et les moments de partage, se répète tout au long du mois sacré.

Accomplir les prières et invoquer la paix

Selon la coutume des Cham Islam d’An Giang, le 29e jour du Ramadan, les dignitaires et les personnes influentes de la communauté observent le croissant de lune afin de déterminer la date du Raya Aidil Fitri. Si celui-ci est visible, la fête commence le lendemain. Dans le cas contraire, le jeûne se poursuit jusqu’au terme du 30e jour, et la célébration débute ensuite.

Une fois la date fixée, les dignitaires en informent les familles au son du tambour traditionnel. Le village s’anime alors au rythme des préparatifs. La veille de la fête, chacun décore sa maison et prépare ses plus beaux vêtements. Les femmes s’affairent en cuisine, préparant notamment du curry et des gâteaux traditionnels destinés au repas familial.

Le premier matin du Raya Aidil Fitri, les Cham revêtent leurs plus beaux habits. Les enfants attendent ce moment avec impatience, tandis que les hommes se rendent à la mosquée pour accomplir les prières et invoquer la paix et le bonheur pour leurs familles, leurs proches et l’ensemble de la communauté.

À la mosquée, l’atmosphère est empreinte de solennité. Les fidèles prennent place en rangs ordonnés pour participer à la cérémonie. Les deux officiants, M. Ymum et M. Khotib, s’avancent au centre. Le premier dirige les prières, tandis que le second prononce le sermon, rappelant les préceptes religieux et la portée spirituelle de cette journée. Il invite chacun à pardonner les fautes d’autrui, à cultiver l’amour et à faire le bien au quotidien.

À l’issue de la cérémonie, les fidèles échangent le mot “Maaf”, qui exprime une demande de pardon et un appel à la clémence. Poignées de main, étreintes chaleureuses et échanges de nouvelles traduisent une même volonté : dissiper les différends, effacer les rancœurs et renouer les liens dans un esprit de bienveillance.

Derrière ces gestes simples se trouvent les valeurs essentielles du Raya Aidil Fitri. Cette tradition invite chacun à faire son examen de conscience, à se montrer tolérant envers autrui et à entretenir des relations harmonieuses avec sa famille, ses amis et ses voisins.

Après les prières, les fidèles regagnent leur foyer pour partager un repas composé de plats variés, de gâteaux traditionnels et de curry aux saveurs caractéristiques de la cuisine cham. Autour de la table, les conversations vont bon train : on prend des nouvelles des uns et des autres, on échange des vœux de bonheur et l’on savoure le plaisir d’être réunis. Les proches se retrouvent, les voisins se rendent visite et ceux qui vivent loin reviennent auprès des leurs. Les visiteurs venus d’ailleurs sont eux aussi accueillis avec sincérité et ouverture d’esprit par la communauté Cham Islam.

Célébration des mariages

Autre particularité du Raya Aidil Fitri chez les Cham Islam d’An Giang : les trois jours de fête sont également propices à la célébration des mariages. Ces unions contribuent à l’effervescence ambiante et ajoutent à la joie des familles. Le bonheur des mariés se partage avec les proches et les voisins, renforçant ainsi les liens au sein de la communauté.

Au fil des générations, les Cham Islam perpétuent ces coutumes dans leur vie quotidienne. Chaque célébration du Raya Aidil Fitri offre l’occasion de renouer avec ses origines, de réaffirmer sa foi et de transmettre aux plus jeunes l’attachement à la famille ainsi que la responsabilité de préserver l’héritage culturel des ancêtres.

La reconstitution organisée au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam permet ainsi aux visiteurs de mieux comprendre la vie culturelle et spirituelle des Cham Islam d’An Giang. Des rites religieux au repas familial, en passant par le simple mot “Maaf”, se dessine le portrait d’une communauté attachée à la bienveillance, au partage et aux liens familiaux. La découverte de cette fête invite les visiteurs vietnamiens et étrangers à apprécier une nouvelle facette de la diversité culturelle du Vietnam.

TEXTE ET PHOTOS : LINH THAO - NGOC LIÊN/VNA/CVN