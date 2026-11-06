Mobilisation des ressources pour le développement de la culture urbaine

Le développement de la culture et du sport en milieu urbain exige une coordination étroite entre aménagement du territoire, préservation du patrimoine, édification d’équipements culturels et essor des industries culturelles.

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Lors d’un colloque scientifique consacré à cette thématique, les intervenants ont souligné qu’outre le perfectionnement des politiques publiques, il s’avère indispensable de mettre en place des mécanismes d’investissement à long terme, de mobiliser efficacement les ressources sociales et de placer les citoyens au cœur du processus de développement.

Organisé le 5 novembre au Cirque et centre de spectacles polyvalent de Phú Tho par le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec le Département des affaires juridiques du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ce colloque a été l’occasion de débattre des mécanismes et politiques liés au développement urbain et aux industries culturelles.

Les échanges ont porté sur la réalité du terrain à Hô Chi Minh-Ville et dans d'autres localités, tout en abordant les enjeux relatifs aux infrastructures, aux espaces culturels et sportifs, au patrimoine, à l'économie créative, à l'économie nocturne, à l'économie du sport et aux ressources humaines.

Selon l’"Artiste Émérite" Lê Nguyên Đạt, vice-recteur de l’Université de théâtre et de cinéma de Hô Chi Minh-Ville, les arts de la scène traditionnels de la mégapole ont bénéficié ces derniers temps d'une attention accrue, concrétisée par la mise en œuvre de nouveaux programmes et représentations par les institutions publiques. Les premiers résultats témoignent de l’efficacité de ces initiatives pour rapprocher l’art du grand public.

Néanmoins, les investissements conservent un caractère ponctuel et ne s'inscrivent pas encore dans le cadre d'une politique d’orientation à long terme assortie d'objectifs quantitatifs de production, de nombre de représentations et de critères d’évaluation précis. Il préconise ainsi un soutien financier pérenne permettant aux théâtres d'élaborer une programmation stable tout en mesurant l'impact auprès des spectateurs. Une attention particulière doit également être portée à la sensibilisation des jeunes publics afin de les amener à comprendre, aimer et diffuser activement les arts traditionnels.

S'agissant du théâtre en milieu scolaire, les représentations doivent s'articuler étroitement avec l'enseignement, moyennant une implication conjointe des établissements scolaires, des autorités culturelles et de la collectivité, en particulier au sein des collèges, lycées et universités.

Sous l'angle du patrimoine urbain, la Professeure associée Nguyên Thị Hậu, secrétaire générale de la Société des sciences historiques de Hô Chi Minh-Ville, a exprimé le souhait de voir les réglementations relatives au développement urbain et aux industries culturelles se compléter harmonieusement, créant ainsi une base de gestion cohérente entre urbanisme, construction et sauvegarde du patrimoine.

Elle a rappelé que les citadins constituent la ressource fondamentale du patrimoine : ils en sont à la fois les créateurs et les dépositaires de la mémoire urbaine, tout en détenant le droit de participer à la préservation et à la valorisation des richesses culturelles de leur cadre de vie.

Pour la Docteure Nguyên Thị Hậu, la sauvegarde du patrimoine doit s'inscrire dans la vie contemporaine et se mettre au service de la population. Si le patrimoine est conservé tel un simple objet muséal déconnecté de la vie communautaire, sa pérennité ne saurait être assurée à long terme. Par conséquent, il convient de mobiliser de manière concertée les ressources des pouvoirs publics, du secteur privé et de la société civile, sous la conduite souveraine de l'État.

De son côté, le directeur du Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, Trần Thế Thuận, a observé que si les industries culturelles sont implantées depuis longtemps dans la ville, elles souffrent encore de l'absence d'un cadre réglementaire suffisamment homogène pour structurer un véritable écosystème de développement. Les entreprises se trouvent souvent contraintes de soupenser les risques encourus et les délais de retour sur investissement, alors même que les biens et services culturels, au-delà d'engendrer des revenus, concourent à la sauvegarde du patrimoine, à la pérennité de l'identité culturelle ainsi qu'à la garantie des droits de création et de propriété intellectuelle.

Selon M. Thuận, la municipalité a identifié le cinéma, les arts de la scène, la mode, l'édition et les jeux vidéo comme des secteurs clés, tout en poursuivant l'exploration et le soutien aux autres filières. Les orientations de développement imposent d'allier technologies modernes et transformation numérique aux valeurs culturelles locales, de former les ressources humaines grâce à un partenariat renforcé entre universités, entreprises et institutions publiques, d'élargir la coopération régionale et internationale, et d'édifier une marque territoriale créative.

Parmi les propositions formulées lors du colloque figurent la promulgation d'une résolution thématique dédiée au développement des industries culturelles, l'étude de mécanismes d'incitation fiscale et de crédits préférentiels, la création d'un guichet unique de coordination et d'un fonds de soutien aux projets créatifs, ainsi que l'élaboration d’un système d’indicateurs statistiques propre à l'évaluation de ce secteur.

Enfin, les intervenants ont convenu que les réformes statutaires et réglementaires doivent impérativement s'accompagner de moyens financiers, d'infrastructures adéquates et de feuilles de route opérationnelles stables. C'est à la condition d'une action conjointe des artistes, des entreprises, des citoyens et des pouvoirs publics que les valeurs culturelles pourront être préservées tout en devenant un levier d'amélioration de la qualité de vie et d'attractivité pour la métropole.

Texte et photos : Quang Châu/CVN