La musique au service de l’éducation artistique

Dans le cadre des célébrations du 75 e anniversaire de sa fondation (11 octobre), l’Université de pédagogie de Hanoï a organisé, en collaboration avec le Sun Symphony Orchestra, un concert à l’intention de ses cadres, enseignants et étudiants.

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Photo : Thanh Tùng/CVN

L’événement a contribué à faire découvrir la musique classique et à souligner le rôle de l’éducation artistique dans l’enrichissement de la vie culturelle et spirituelle au sein de l’université.

Organisé à l’auditorium du 11-Octobre, le concert a été placé sous la direction d’Olivier Ochanine, directeur musical et chef d’orchestre principal du Sun Symphony Orchestra.

Le programme s’est ouvert sur une œuvre de Jim Parker, composée de six mouvements inspirés de six tableaux et interprétée par les cuivres de l’orchestre. Le public a ensuite pu apprécier plusieurs compositions de Bernard Herrmann, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven et Gioachino Rossini.

La musique, une source d’enrichissement culturel

Pour le recteur de l’Université de pédagogie de Hanoï, le Professeur associé et Docteur Nguyễn Đức Sơn, cette initiative visait à apporter une nouvelle source d’énergie et d’inspiration à la communauté universitaire.

Photo : Thanh Tùng/CVN

Elle s’inscrivait également dans la volonté de préserver et de promouvoir les valeurs culturelles et artistiques, en cohérence avec la mission de l’établissement : former des enseignants capables de transmettre non seulement des connaissances, mais aussi des valeurs culturelles aux générations futures.

Au-delà de sa dimension artistique, le concert a ainsi contribué à enrichir la vie culturelle de l’université et à renforcer les liens entre l’art et l’éducation. Il a également offert aux étudiants l’occasion de découvrir directement la musique symphonique, de se familiariser avec différents instruments et techniques d’interprétation, tout en développant leur sensibilité esthétique et leur capacité à apprécier les œuvres musicales.

Développer la sensibilité esthétique des étudiants

Fondé en 2017, le Sun Symphony Orchestra réunit des musiciens vietnamiens et étrangers et s’affirme comme l’un des orchestres professionnels du Vietnam. Son directeur musical et chef d’orchestre principal, Olivier Ochanine, s’est notamment distingué en remportant le premier prix du Concours international de direction d’orchestre Antal Doráti, organisé en Hongrie en 2015, auquel avaient participé 120 candidats.

La collaboration entre l’université et l’orchestre illustre ainsi l’importance des initiatives associant les institutions éducatives et les acteurs culturels. En ouvrant davantage les portes de la musique classique aux étudiants, elle contribue à faire de l’éducation artistique un élément essentiel de leur formation globale.

Un concert pour faire rayonner l’amour de l’art Le concert a contribué à enrichir la vie culturelle et spirituelle au sein de l’université, à éveiller l’amour de l’art et à apporter une nouvelle dimension aux activités marquant le 75e anniversaire de la fondation et du développement de l’Université de pédagogie de Hanoï.

Quỳnh Nguyên - Câm Sa/CVN



