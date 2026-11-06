Deux nouveaux patrimoines documentaires inscrits au registre de l'UNESCO

Deux nouveaux patrimoines documentaires vietnamiens, les stèles de Phô Hiên et les inscriptions Ma Nhai du mont Non Nuoc, viennent d’intégrer le Registre Mémoire du monde pour l’Asie-Pacifique de l’UNESCO, consacrant leur valeur historique et culturelle exceptionnelle.

>> Deux ensembles du patrimoine documentaire vietnamien inscrits au Registre régional de l’UNESCO

Photo: VNA/CVN

Lors de la 11ᵉ session plénière du Comité "Mémoire du monde" pour l'Asie-Pacifique (MOWCAP) de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), tenue à Jakarta, en Indonésie, 21 des 24 dossiers soumis ont été approuvés et inscrits au Registre Mémoire du monde pour l’Asie-Pacifique. Parmi les candidatures retenues figurent deux dossiers vietnamiens : les inscriptions sur les stèles de Phô Hiên (province de Hung Yên) et les inscriptions gravées sur les parois rocheuses (Ma Nhai) du mont Non Nuoc (province de Ninh Binh).

Les résultats, annoncés officiellement le 5 novembre, témoignent de la grande diversité du patrimoine documentaire de la zone Asie-Pacifique. Ils reflètent également des exigences accrues en matière d'identification, de préservation et de valorisation des ressources documentaires ayant une portée historique, culturelle et sociale majeure.

Parmi les documents distingués, les inscriptions sur les stèles de Phô Hiên constituent des sources historiques de première main sur la formation et l'essor de ce port de commerce international particulièrement dynamique entre les XVIe et XVIIIe siècles. Elles apportent également un éclairage sur des aspects de la vie sociale rarement évoqués dans les annales historiques.

S'exprimant à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), la professeure Aijarkyn Kojobekova, membre du sous-comité d'enregistrement du MOWCAP, a souligné que la prise en compte de l'égalité des sexes constituait un élément fort de ce dossier. Les inscriptions consignent notamment les contributions des femmes aux activités caritatives communautaires, apportant un éclairage précieux sur leur rôle dans la vie économique, culturelle et sociale de l'époque.

Afin que ces valeurs documentaires soient préservées et valorisées après leur inscription, les travaux de conservation doivent être conduits de manière durable. La docteure Vu Thi Minh Huong, vice-présidente du MOWCAP, a rappelé que les stèles de Pho Hiên et les inscriptions gravées sur les parois rocheuses du mont Non Nuoc sont situées au sein de sites nationaux spéciaux classés par le Premier ministre.

À l’avenir, les autorités des deux provinces devront poursuivre les études, élaborer et mettre en œuvre des plans d’aménagement ainsi que des projets de conservation, de réparation et de restauration, conformément aux dispositions de la législation sur le patrimoine culturel et aux orientations de l’UNESCO. Elles devront mettre en œuvre les engagements pris dans les dossiers de candidature et accorder une attention particulière à la protection, à la préservation et à la valorisation du patrimoine, notamment par la transformation numérique, la numérisation des documents et la diversification des modes de présentation au public.

Photo: CTV/CVN

Du côté du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, le docteur Nguyên Viêt Cuong, chef adjoint du Département du patrimoine culturel, a indiqué que la finalisation de la Loi sur le patrimoine culturel et de ses décrets d’application avait établi un cadre juridique et des procédures claires pour aider les localités à préparer et soumettre leurs dossiers à l’UNESCO. Le résultat obtenu témoigne de la coordination et de la détermination des provinces de Hung Yên et de Ninh Binh et des organismes compétents dans la préparation des deux dossiers.

À l'échelle locale, Dào Manh Huân, directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de Hung Yên, a estimé que l'inscription des stèles de Phô Hiên offrait à la province une occasion de mieux faire connaître son patrimoine à l'échelle internationale, tout en associant sa préservation au développement touristique et économique.

De son côté, Vu Thanh Lich, directrice adjointe du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Ninh Binh, a affirmé que la province privilégierait la conservation in situ des inscriptions Ma Nhai du mont Non Nuoc, tout en développant leur traduction, leur numérisation et leur valorisation afin d’en faciliter l’accès au public.

Avec ces deux nouvelles inscriptions, approuvées à l’unanimité, le Vietnam compte désormais 13 éléments du patrimoine documentaire inscrits aux registres Mémoire du monde de l’UNESCO, dont quatre au niveau international et neuf au niveau régional.

VNA/CVN