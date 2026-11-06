L’UNESCO salue les contributions du Vietnam à la coopération multilatérale

Cinquante ans après son adhésion à l’UNESCO, le Vietnam s’affirme comme un partenaire actif du multilatéralisme et du développement durable. L’Organisation souhaite renforcer cette coopération, en valorisant l’expérience vietnamienne et en mobilisant la culture comme levier de progrès pour les décennies à venir.

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Photo : UNESCO/VNA/CVN

À l’occasion du 50e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Lidia Brito, sous-directrice générale de l’UNESCO pour la Priorité Afrique et les Relations extérieures, a salué les contributions du pays dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture et de l’information. Elle a également exprimé le souhait de voir le Vietnam continuer à jouer un rôle moteur dans les initiatives de coopération multilatérale, notamment dans la mise en œuvre de la Décennie internationale de la culture au service du développement durable (2027-2036).

S'adressant au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Paris, Lidia Brito a souligné que ces 50 ans de relations représentent un parcours de coopération durable et approfondie. L'adhésion du Vietnam à l'UNESCO en 1976, juste après la réunification, illustre le choix du multilatéralisme, de l'éducation et de la culture comme instruments de reconstruction et de consolidation de la paix.

Selon elle, cette orientation a produit des résultats remarquables. Dans le domaine de la préservation du patrimoine, le Vietnam compte neuf sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, 17 éléments inscrits sur les listes du patrimoine culturel immatériel et quatre villes membres du Réseau des villes créatives de l’UNESCO. Au total, le pays bénéficie de près de 80 distinctions et reconnaissances de l’Organisation, réparties dans ses 34 provinces et villes.

Dans l'éducation, les progrès du Vietnam, de l'alphabétisation de masse à la universalisation du primaire jusqu'aux résultats d'apprentissage reconnus internationalement, sont hautement appréciés. Le Vietnam privilégie le développement durable, l'innovation, la transition numérique et l'accès à l'information.

Lidia Brito a salué le rôle actif du Vietnam au Conseil exécutif de l'UNESCO (2021-2025), aux comités intergouvernementaux des Conventions de 2003 et 2005, ainsi qu'au Comité du patrimoine mondial. Elle a souligné la capacité du pays à promouvoir des initiatives dépassant le cadre national, comme la Décennie internationale de la culture au service du développement durable (2027-2036).

Le principal défi consiste désormais à traduire cette reconnaissance du rôle de la culture en politiques publiques et en moyens concrets. Au cours de la prochaine décennie, les États devront accroître leurs investissements dans la culture, soutenir les industries culturelles et créatives, promouvoir les droits culturels, protéger la diversité culturelle et intégrer plus systématiquement la culture dans leurs stratégies de développement. L’UNESCO espère que le Vietnam continuera de jouer un rôle moteur dans cette dynamique, notamment en partageant son expérience et en favorisant les partenariats avec le secteur privé.

Elle a également souligné que la Décennie internationale de la culture au service du développement durable devait être placée sous le signe de la solidarité, avec une attention particulière à l’Afrique et aux États insulaires du Pacifique aux Caraïbes, dont les cultures sont directement affectées par le changement climatique.

Photo : VNA/CVN

Évoquant l’expérience du Vietnam en matière de préservation et de valorisation du patrimoine, Lidia Brito a souligné que des sites tels que Huê, Hôi An, la baie d’Ha Long – archipel de Cat Bà et le complexe paysager de Tràng An illustraient la conciliation entre conservation du patrimoine, mise en valeur de ses richesses et développement économique local. Le modèle de Tràng An est particulièrement remarquable par le rôle joué par les communautés locales et la promotion du tourisme durable.

Le Vietnam partage activement cette expérience, comme lors du Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l'authenticité à Hanoï et Ninh Binh, qui a adopté le Document de Hanoï.

Le pays s’affirme également comme un partenaire important de la coopération Sud-Sud, notamment avec les pays africains, qui constituent l’une des priorités stratégiques de l’UNESCO.

Concernant les perspectives de coopération, Lidia Brito a indiqué que l’UNESCO promouvait l’approche "L’UNESCO au service des populations", visant à produire des résultats concrets dans la vie quotidienne. Dans l’éducation, il s’agit de soutenir les enseignants et les élèves et de renforcer les compétences pédagogiques ; dans la préservation du patrimoine, de former les professionnels de la conservation, les experts et les guides ; et dans le domaine de l’information, de soutenir les journalistes et de renforcer les capacités de lutte contre la désinformation. Pour le Vietnam, cela se traduit par la formation au numérique et à l'éthique de l'IA, ou le développement de moyens de subsistance durables dans les réserves de biosphère.

La solidarité entre les deux parties s’est également concrétisée lors des typhons qui ont frappé le Vietnam en 2024 et 2025. L’UNESCO a alors mobilisé plus de 830.000 dollars pour contribuer à la protection des établissements scolaires et des sites patrimoniaux endommagés.

La nouvelle étape sera concrétisée par l'Accord de coopération 2026-2030, signé lors de la visite du directeur général de l’UNESCO, Khaled El-Enany en décembre 2026, et la Stratégie UNESCO pour le Vietnam 2027-2031. Lidia Brito a également salué la participation croissante du secteur privé vietnamien, notamment des entreprises SOVICO, IMEXCO et Xuân Truong, aux activités de coopération dans les domaines de l’éducation, de la culture et des sciences.

À cette occasion, Lidia Brito a appelé la jeune génération vietnamienne à faire des 50 prochaines années de coopération le fruit de sa créativité, de ses idées et de son engagement. L’Organisation entend poursuivre son accompagnement afin de permettre aux jeunes de devenir des acteurs à part entière de la Décennie internationale de la culture au service du développement durable.

VNA/CVN