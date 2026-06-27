Le Vietnam met à l'honneur le patrimoine culturel du peuple cham

Le 6ᵉ Festival culturel de l’ethnie Cham s’est ouvert vendredi soir 26 juin dans la province de Khanh Hoà, au Centre du Vietnam.

>> Harmonie religieuse et vie quotidienne des Cham à An Giang

>> Les tours de Ponagar, patrimoine architectural et spirituel des Cham

>> À la découverte du patrimoine des tours Cham de Khanh Hoa

Photo : Dang Tuân/VNA/CVN

Cette édition réunit des centaines d’artistes, d’artisans et de représentants de la communauté Cham venus de sept villes et provinces du pays : Khanh Hoà, Gia Lai, Dak Lak, Lâm Dông, An Giang, Tây Ninh et Hô Chi Minh-Ville.

À cette occasion, la vice-présidente vietnamienne, Vo Thi Anh Xuân, a salué la richesse du patrimoine historique et culturel de l’ethnie Cham, soulignant sa contribution importante à la diversité et au développement de la culture vietnamienne.

Elle a rappelé que la préservation des langues, des écritures, des croyances et des traditions des minorités ethniques constituait un élément essentiel de la politique nationale de grande union.

Photo : Dang Tuân/VNA/CVN

Le patrimoine Cham comprend un ensemble remarquable de monuments religieux, de manuscrits anciens, de trésors nationaux, ainsi que de nombreux savoir-faire artisanaux, festivals et formes d’expression musicale. Selon la vice-présidente, cette richesse témoigne du caractère pluriel et inclusif de la culture vietnamienne.

Elle a appelé les autorités à poursuivre leurs efforts en faveur de la protection et de la valorisation de ce patrimoine, notamment grâce à l’application des nouvelles technologies, au renforcement de la coopération internationale et à l’amélioration des conditions de vie des communautés concernées.

Organisé sous le thème "Préserver et promouvoir l’identité culturelle de l’ethnie Cham dans la période d’intégration et de développement national", le festival vise également à renforcer les échanges entre les régions, à soutenir le développement du tourisme culturel et à faire de la culture un levier du développement durable.

VNA/CVN