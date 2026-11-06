Journée de la culture vietnamienne : Hanoï met les petits plats dans les grands

Le stade national de My Dinh s’apprête à accueillir, le 24 novembre prochain, un mégashow mêlant musique, jeux de lumière et spectacle pyrotechnique, un événement d’envergure attendu par quelque 50.000 spectateurs et retransmis en direct sur la Télévision du Vietnam (VTV1), a annoncé vendredi 6 novembre la directrice adjointe du Service de la culture, des sports et du tourisme de Hanoï, Nguyên Thi Mai Huong.

>> Hanoï organise un spectacle artistique exceptionnel pour célébrer la Journée de la culture vietnamienne

>> La culture vietnamienne entre préservation des traditions et nouvelles formes d’expression

>> Le dirigeant Tô Lâm appelle à unir la nation et préserver l'identité culturelle

Photo : VNA/CVN

En parallèle de ce grand show, Hanoï fera vibrer son centre-ville au rythme d’une série de manifestations culturelles et artistiques. Du 21 au 24 novembre, la zone piétonne du lac Hoàn Kiêm accueillera de nombreuses animations. Pour les deux premières journées, les organisateurs tablent déjà sur une affluence de plus de 30.000 participants.

Le coup d’envoi des célébrations sera donné le matin du jeudi 21 novembre avec, en point d’orgue, la cérémonie d’ouverture et un défilé patrimonial. Ce rassemblement populaire mobilisera 18 cortèges distincts, réunissant près de 2.300 artisans et habitants issus de 48 communes et quartiers de la ville. Ils défileront aux côtés de nombreux acteurs locaux, d’une centaine d’artistes et d’athlètes, ainsi que de 200 étudiants.

Les 21 et 22 novembre, habitants et touristes pourront assister à une série de spectacles traditionnels et contemporains. Les représentations se tiendront sur trois scènes majeures installées sur la place Dông Kinh Nghia Thuc, autour du monument "Sacrifice pour la Patrie", et au carrefour Tràng Tiên Plaza – Hàng Khay.

Le public aura accès à un large éventail disciplinaire, allant du cheo et du cai luong au théâtre moderne, en passant par le cirque et les arts de la marionnette. À cette occasion, le Théâtre des marionnettes sur l’eau Thang Long et le Théâtre dramatique de Hanoï proposeront des extraits de pièces consacrées à la capitale, ainsi que des temps d’échange avec les artistes et des initiations à l’art traditionnel de la marionnette.

En marge des spectacles vivants, cinq espaces d’exposition et d’expériences immersives seront déployés en plein cœur de la ville du 21 au 24 novembre.

Photo : VNA/CVN

Sur la place de l’Est, une trentaine de stands mettront en valeur la richesse des villages de métiers et des corporations traditionnelles. Non loin de là, la Maison d’exposition située au 45, rue Trang Tiên, retracera l’évolution culturelle de la ville à travers les âges. Au 93 de la rue Dinh Tiên Hoàng, le public pourra s’immerger dans une exposition artistique innovante alliant technologies numériques, réalité virtuelle et réalité augmentée.

L’identité de la ville sera également à l’honneur avec l’événement "Culture de Hanoi - Convergence des essences" au Centre culturel Hô Guom. En parallèle, une vitrine thématique célébrant "Hanoï - Ville pour la paix et la créativité" s’installera au 47, rue Hàng Dâu.

Au-delà de ces grands rendez-vous d’envergure métropolitaine, les festivités battront leur plein au plus près des habitants, au cœur de 126 communes et quartiers. Chaque localité s’est engagée à organiser au moins un événement culturel ou sportif à son échelle, tout en mettant en avant un produit du terroir, un récit historique, un espace culturel ou un savoir-faire typique.

Plusieurs programmes majeurs valoriseront ainsi le patrimoine et l’artisanat d’art. Parmi eux figurent le circuit "Une journée avec le patrimoine de Phu Thuong : du patrimoine au village de métiers", l’événement "600 ans de l’esprit héroïque de Tôt Dông - Chuc Dông" dans la commune de Quang Bi, la fresque "La légende du bambou d’ivoire - L’empreinte sacrée de Phu Dông" à Soc Son, ou encore le Festival des villages de fleurs et de plantes ornementales de Tich Giang, dans la commune de Phuc Tho.

Plusieurs localités misent sur le numérique pour valoriser leur patrimoine, à l’image du quartier de Bach Mai qui propose une visite virtuelle à 360 degrés ou de Thanh Xuân doté d’une cartographie numérique de ses monuments. En parallèle, les autorités locales ont intégré 71 festivals traditionnels – prévus en novembre dans 24 communes et quartiers – au programme de la Journée de la culture vietnamienne.

VNA/CVN