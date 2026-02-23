L'Audit d'État du Vietnam doit renforcer sa proactivité et sa prévention des risques

L'Audit d'État du Vietnam doit pleinement exploiter son expertise et recueillir efficacement des informations provenant de sources multiples afin de conseiller proactivement le Parti et l'État, au lieu de se contenter d'organiser des missions d'audit, a déclaré le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân.

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a insisté sur cette nécessité lors d'une réunion de travail avec l'Audit d'État du Vietnam lundi 23 février, premier jour ouvrable après les neuf jours de congés du Têt (Nouvel An lunaire).

Il a également souligné l'importance de renforcer la proactivité, les capacités de prévision et la prévention des risques dès le départ.

Soulignant que 2026 marque le début de la mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès national du Parti, le président de l'AN a demandé à l'Audit d'État du Vietnam de concrétiser rapidement l'esprit de cette résolution dans toutes ses opérations, améliorant ainsi l'efficacité et l'efficience des activités d'audit afin de répondre aux besoins de développement national pour cette nouvelle période.

Reconnaissant que l'agence est progressivement passée de "l'inspection et la détection des infractions" à "l'évaluation des politiques, la prévention des risques et les recommandations visant à améliorer les institutions", ce qui a contribué à stabiliser les recettes et les dépenses du budget de l'État, il a demandé à l'Audit d'État du Vietnam de continuer à jouer pleinement son rôle de "rempart" de la discipline financière et budgétaire, et de prendre l'initiative dans la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs.

Photo : VNA/CVN

Concernant les méthodes opérationnelles, le dirigeant de l'Assemblée nationale a appelé à la poursuite des réformes afin de mettre en place un dispositif allégé, adapté à la réalité, tout en garantissant la qualité.

S'agissant du développement du personnel pour répondre aux exigences de la nouvelle situation, il a exigé que chaque agent s'engage proactivement dans un processus d'amélioration professionnelle et morale. Les auditeurs doivent faire preuve de fermeté et d'intégrité politiques, travailler avec objectivité et impartialité, adopter une conduite appropriée et formuler des recommandations constructives afin que les entités auditées puissent remédier rapidement à leurs lacunes et améliorer leur gestion, a-t-il déclaré.

Il a également exhorté l'ensemble du secteur à poursuivre la promotion de la solidarité et du consensus, et à mettre en œuvre avec succès les résolutions du Congrès du Parti de l'Audit d'État du Vietnam, du Congrès de l'Organisation du Parti de l'AN et, en particulier, du XIVe Congrès national du Parti.

Le premier jour ouvrable suivant les fêtes du Têt, le président de l'AN a demandé à tous les responsables, fonctionnaires et employés du secteur public, ainsi qu'aux membres du personnel de l'Audit d'État du Vietnam, de suivre scrupuleusement les directives du Secrétariat du Comité central du Parti et du Premier ministre, de se mettre immédiatement au travail et de veiller à l'avancement et à la qualité des tâches qui leur sont confiées.

VNA/CVN