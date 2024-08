Le marché international de l’aviation continue à rebondir

Au premier semestre, 63 compagnies aériennes étrangères et quatre compagnies vietnamiennes (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vietjet Air, Vietravel Airlines) ont exploité près de 160 lignes aériennes reliant le Vietnam et le reste du monde.

Les liaisons internationales étaient à 100% de son niveau d’avant-crise et continuent à se développer sur de nouveaux marchés en Asie centrale, en Inde et en Australie.

Sur le même laps de temps, les compagnies aériennes vietnamiennes ont transporté près de 9 millions de passagers internationaux, en hausse de 28% en glissement annuel et représentant 44% du marché mondial.

Les arrivées internationales au Vietnam étaient venues essentiellement de la République de Corée, de la Chine, de Taïwan (Chine), du Japon, de Singapour. Les marchés ayant connu une forte croissance en termes de nombre de passagers par rapport au niveau d’avant crise étaient la République de Corée, Taïwan (Chine), le Japon, l’Australie, l’Inde…

Le trafic international en 2024 devrait atteindre 43,5 millions de passagers, en hausse de 33,4% sur un an et de 4,3% par rapport à 2019.

Des compagnies vietnamiennes envisage d’ouvrir plus de vols internationaux d’ici la fin de l’année. Le 2 août, Vietravel Airlines a effectué son premier vol reliant Taipei (Chine) et Phu Quôc.

En septembre prochain, Vietravel Airlines lancera des vols reliant Dà Nang - Taichung (Chine) et Huê - Taichung (Chine).

Auparavant, en juin, Vietnam Airlines a inauguré un vol direct entre Hanoï et Chengdu (Chine). Vietjet a également lancé deux lignes reliant Phu Quôc et deux villes chinois Taichung et Kaohsiung.

