E-transformation

À Hô Chi Minh-Ville, la Gen Z adopte les Stations du citoyen numérique

Loin de s’adresser uniquement aux personnes âgées, les Stations du citoyen numérique séduisent également les jeunes de la génération Z. Contrôle de santé, recherche d’informations, démarches administratives ou services du quotidien : ces équipements multifonctionnels offrent un accès rapide et gratuit à une large gamme de services.

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Selon la Police de Hô Chi Minh-Ville, huit Stations du citoyen numérique sont actuellement officiellement opérationnelles dans la ville. Elles ont enregistré plus de 83.000 utilisations de leurs différents services, dont plus de 62.000 contrôles et mesures de paramètres de santé.

Les jeunes découvrent les services numériques

Ayant testé pour la première fois le service de contrôle de santé dans une Station du citoyen numérique, Bảo Thy s’est dite agréablement surprise de constater que de nombreux services étaient regroupés en un même lieu.

"J’ai trouvé l’ensemble très pratique. Les différentes étapes du contrôle sont rapides et faciles à réaliser. Chacun peut venir de manière autonome pour vérifier régulièrement certains indicateurs de santé, afin de mieux connaître son état de santé et, si nécessaire, d’adapter rapidement son mode de vie et son alimentation", explique-t-elle.

Hạnh Nguyên, 21 ans, domiciliée dans le quartier de Bình Hung Hòa, a elle aussi expérimenté le service de contrôle de santé. Elle s’est notamment déclarée impressionnée par la rapidité du processus et la simplicité d’utilisation de la Station du citoyen numérique.

'Il suffit de trois à quatre minutes pour obtenir plusieurs indicateurs de santé. Le procédé est également très simple, y compris pour les personnes âgées qui ne sont pas familiarisées avec les technologies", souligne-t-elle.

Selon elle, le regroupement de nombreux services en un même lieu permet aux habitants de gagner du temps et facilite l’accomplissement de leurs démarches administratives.

"Je pense qu’il faudrait multiplier les Stations du citoyen numérique afin de les rendre plus accessibles aux habitants et de leur permettre d’effectuer rapidement leurs démarches administratives, plutôt que de perdre du temps à se déplacer jusqu’aux services compétents", estime-t-elle.

Mais les Stations du citoyen numérique ne se limitent pas aux services de santé et aux démarches administratives. Elles proposent également une large gamme de fonctionnalités destinées à faciliter la vie quotidienne, les loisirs et les déplacements.

Nhu Quỳnh, 20 ans, étudiante à l’Université Tôn Duc Thang, a ainsi utilisé une Station du citoyen numérique pour rechercher des lieux de loisirs à Hô Chi Minh-Ville. Elle s’est notamment déclarée surprise par la rapidité d’accès aux informations.

"La Station du citoyen numérique est très facile à utiliser. Les informations que je recherche s’affichent rapidement et sont utiles. J’ai également découvert qu’il était possible d’y consulter des informations sur les bus, de réserver des billets d’avion ou même de faire ses courses. J’ai été assez surprise de découvrir autant de fonctionnalités conçues pour faciliter la vie des habitants", raconte-t-elle.

Hô Chi Minh-Ville va généraliser le modèle

Forte du succès des huit Stations du citoyen numérique déjà installées dans certains sites du centre-ville et des complexes résidentiels, ainsi que des retours positifs des autorités municipales, des habitants et des entreprises, la Police de Hô Chi Minh-Ville a signé, le 4 septembre dernier, avec la société GoTrust un accord de coopération visant à généraliser ce modèle à l’échelle de la ville.

Le colonel Nguyên Đình Duong, directeur adjoint de la Police de Hô Chi Minh-Ville, souligne que la mise en place et l’extension de ces Stations, dotées de nombreuses fonctionnalités et services, traduisent le passage d’une logique de "gestion administrative" à une logique de «service administratif", conformément au principe selon lequel "les habitants et les entreprises sont au centre, les acteurs et les principales forces motrices".

Les Stations du citoyen numérique mettent à disposition, directement dans les quartiers résidentiels, des "équipements numériques centralisés, multifonctionnels, faciles à utiliser et entièrement gratuits", accessibles à tous les habitants, sans distinction particulière.

Hô Chi Minh-Ville ambitionne de disposer de 100 stations d’ici à la fin de 2026. D’ici à la fin du deuxième trimestre 2027, 68 stations supplémentaires devraient être mises en service, conformément aux orientations du Comité populaire municipal.

Texte et photo : Quang Châu/CVN