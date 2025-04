Journée mondiale de la créativité et de l’innovation 2025

Penser autrement, agir autrement pour un avenir meilleur

Les Nations unies ont désigné le 21 avril comme la Journée mondiale de la créativité et de l’innovation afin de sensibiliser le public au rôle de la créativité et de l’innovation dans le développement socio-économique, la construction d’une société durable et la promotion de tous les aspects du développement humain.

>> Les activités de design et de créativité de Hanoï 2024 attirent les foules

>> Journée internationale des mathématiques 2025 : mathématiques, art et créativité

Photo : CTV/CVN

Cette année, le thème de l’événement est : "Innovation - Penser différemment, faire différemment pour le mieux", "Innovation - Entreprise pionnière - Nation prospère", "L’innovation pour tous - Transformation numérique complète - Pour une vie meilleure".

En réponse à cet événement, le ministère des Sciences et de la Technologie a publié une décision approuvant le plan d’organisation des activités liées à la Journée mondiale de la créativité et de l’innovation 2025, ainsi qu’un document demandant aux ministères, organes de niveau ministériel, organismes gouvernementaux, comités populaires des provinces et villes relevant du ressort central, organisations de masse centrales et associations de lancer des actions en réponse à cette journée et de guider l’organisation des activités.

D’après le ministère des Sciences et de la Technologie, l’organisation de ces activités vise à renforcer le rôle de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique dans le développement socio-économique durable.

La transformation numérique est un outil stratégique pour renforcer la capacité d’innovation nationale, promouvoir le développement du système national d’innovation et resserrer les liens entre le secteur des affaires, l’État, les instituts, les établissements d’enseignement, les start-up, les investisseurs et la communauté, en s’appuyant sur les plateformes numériques reliant l’offre technologique à la demande, les experts aux idées.

Les contenus

Photo : CTV/CVN

Les contenus à mettre en œuvre pour célébrer la Journée mondiale de la créativité et de l’innovation 2025 comprennent :

- La promotion et la diffusion de l’objectif et de la signification de cette journée ; une communication créative visant à populariser l’esprit d’innovation auprès du grand public.

- La vulgarisation et l’approfondissement, à l’échelle de toute la société, des politiques et orientations novatrices du Parti et de l’État en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale ; l’esprit du "quota 10" de la Résolution N° 57-NQ/TW ; les nouvelles méthodes de gestion des activités scientifiques, technologiques et d’innovation (gestion par objectifs, autonomie et responsabilité des travailleurs, acceptation des risques, évaluation fondée sur les résultats, etc.) ; les nouvelles approches en matière de sciences, d’innovation et de transformation numérique ; ainsi que les missions clés et les stratégies à mettre en œuvre pour permettre des avancées significatives dans le développement scientifique, l’innovation et la transformation numérique.

- L’organisation et le lancement d’activités et d’initiatives concrètes et porteuses de sens pour mettre en œuvre l’innovation dans le travail de chaque individu, dans les missions des agences et organisations, ainsi que dans les activités de production, commerciales et de services des entreprises et de la société, contribuant ainsi à améliorer la productivité et l’efficacité de ces activités.

La construction d’une culture de l’innovation et la création d’espaces créatifs dans divers domaines, en lien avec la transformation numérique.

Les activités se dérouleront du 15 au 26 avril 2025.

Thai Hà/CVN