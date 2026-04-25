Quand l’esprit d’étude devient un levier du développement

Loin d’être un simple événement culturel, la fête de Van Miêu Mao Diên rappelle que l’esprit d’étude, fondé sur le respect du maître et l’amour du savoir, constitue un socle endogène pour le développement durable et humain du Vietnam contemporain.

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Dans le rythme de la vie contemporaine, marqué par les mutations rapides de la technologie, de l’économie et de l’intégration mondiale, certaines valeurs, bien que discrètes en apparence, jouent un rôle fondamental et durable dans le développement. L’esprit d’étude - dont le cœur repose sur la tradition d’assiduité dans l’apprentissage et le respect des maîtres - en fait partie.

Photo : CTV/CVN

La fête de Van Miêu Mao Diên, qui s’est tenue du 4 au 6 avril sur ce site classé monument national spécial dans la commune de Mao Diên, de la ville de Hai Phong (Nord), n’est pas seulement un événement culturel et spirituel, mais aussi un rappel profond du rôle de cet héritage éducatif pour le présent et l’avenir.

Un héritage vivant

À première vue, la manifestation associe des rituels traditionnels à une riche palette d’activités culturelles populaires : cérémonies rituelles, offrande symbolique de caractères consacrés au thème “Respecter le maître et honorer la morale“, échanges de calligraphies, xẩm (chant des aveugles), ca trù (chant de courtisanes), jeux d’échecs humains ou encore activités sportives communautaires. Ces éléments composent un espace culturel empreint d’identité, attirant un large public, des habitants aux visiteurs, en passant par les élèves et les étudiants.

Cependant, si l’on s’en tient à cette dimension de mise en scène, la fête ne serait qu’un “musée vivant“ de la mémoire. Sa véritable valeur réside dans le message qu’il transmet : l’esprit d’étude n’est pas un héritage à contempler, mais un fondement pour agir.

Le rituel de l’offrande de caractères sacrés, mettant à l’honneur le thème “Respecter le maître et honorer la morale“, constitue l’un des temps forts emblématiques du festival. Il ne s’agit pas simplement d’un rite à valeur symbolique, mais de la cristallisation d’un système de valeurs qui a façonné l’identité culturelle vietnamienne au fil des siècles.

Dans cette tradition, le maître ne se limite pas à transmettre des connaissances : il guide également sur le plan moral et participe à la formation de la personnalité ; apprendre ne vise pas uniquement l’obtention de titres, mais constitue un cheminement vers l’accomplissement de soi. C’est sur ce socle que le festival Van Miêu Mao Diên fut autrefois un grand centre de formation des talents de la région de Xu Dông, où furent inscrits les noms de centaines de docteurs, contribuant ainsi à enrichir les ressources intellectuelles du pays.

L’histoire du site Van Miêu Mao Diên met clairement en évidence ce rôle particulier. Construit à la fin du XVe siècle, le site était étroitement lié au concours régional (thi Huong) de l’ancienne province de Hai Duong (qui fait partie de la ville de Hai Phong d’aujourd’hui), où se déroulaient les examens destinés à sélectionner les talents. Aujourd’hui encore, le site conserve un ensemble de stèles de pierre portant les noms de 643 docteurs confucéens, constituant un témoignage vivant de la longue tradition d’amour pour l’apprentissage du peuple vietnamien.

Photo : CTV/CVN

Cependant, la valeur de l’esprit d’étude ne saurait être pleinement réalisée si elle se limite à être reconstituée lors des jours de festival. Le défi consiste à faire en sorte que ces valeurs ne soient pas “ritualisées“, mais qu’elles deviennent une véritable force motrice dans la vie sociale. Dans un contexte où l’éducation est confrontée à de nombreuses exigences de réforme - de la transformation numérique à la refonte des programmes, en passant par l’intégration internationale -, l’esprit de “Respecter le maître et honorer la morale“ doit être compris dans un sens plus large. Il ne s’agit pas seulement de respecter les enseignants, mais aussi de construire un environnement éducatif où le savoir est valorisé, où ceux qui enseignent sont protégés et inspirants, et où les apprenants sont encouragés à nourrir leur aspiration à progresser.

Ressources fondamentales

Dans cette perspective, l’organisation de la fête de Van Miêu Mao Diên dépasse le simple cadre de la préservation du patrimoine. Elle constitue un acte culturel à portée stratégique, affirmant le rôle central de l’éducation et de la culture dans les orientations de développement. Des valeurs telles que l’esprit de “Respecter le maître et honorer la morale“, ainsi que l’amour de l’apprentissage, ne sont pas seulement un “patrimoine immatériel“, mais bien des “ressources fondamentales“ - un socle endogène pour un développement durable du pays.

Cependant, pour que ces valeurs se diffusent réellement, il faut aller au-delà des festivals périodiques. Il est nécessaire d’intégrer le patrimoine dans l’enseignement, de transformer les récits mandarinaux liés aux concours mandarinaux en leçons vivantes ; de créer des conditions permettant aux jeunes générations d’y accéder, de les expérimenter et d’en être fières ; tout en mettant en place des politiques concrètes afin que les enseignants soient véritablement honorés, tant par leur statut social que par leurs conditions de vie. Ce n’est qu’à ce moment-là que l’esprit d’étude pourra réellement “vivre“ dans la société contemporaine, et non se limiter à exister dans la mémoire collective.

Xuân Hoàng/CVN