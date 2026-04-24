Festival de Huê 2026

Quand l’art du bonsaï et des orchidées rencontre le patrimoine impérial

Le comité d’organisation et le Centre de conservation des monuments de Huê ont inauguré, le 24 avril, une exposition et une présentation de fleurs d’orchidées, de bonsaïs et de pierres ornementales provenant des trois régions du pays, organisées au sein de la Cité impériale de Huê.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre du Festival de Huê 2026, le comité d’organisation et le Centre de conservation des monuments de Huê ont inauguré, le 24 avril, une exposition et une présentation de fleurs d’orchidées, de bonsaïs et de pierres ornementales provenant des trois régions du pays, organisées au sein de la Cité impériale de Huê.

Selon les organisateurs, l’événement rassemble des associations de patrimoine vivant, des clubs de bonsaïs ainsi que des artisans spécialisés dans les orchidées, les plantes ornementales et les pierres artistiques, venus de nombreuses provinces et villes des trois régions du Vietnam où ce mouvement est particulièrement développé. L’exposition présente plus de 350 œuvres de bonsaïs artistiques et de mini-paysages, plus de 650 compositions d’orchidées aux variétés riches et diversifiées, ainsi que plus de 50 œuvres en pierres décoratives et artistiques.

Dès son ouverture, l’événement a attiré un grand nombre de visiteurs et suscité une forte impression grâce aux œuvres réalisées avec minutie et passion par les artisans. Lê Hiêu (quartier de Phu Xuân, ville de Huê) a déclaré que les bonsaïs et pots d’orchidées exposés constituaient de véritables œuvres d’art. Les créations, soigneusement façonnées, présentent des formes variées et originales, mettant en valeur une riche palette de couleurs au cœur de la Cité impériale de Huê, empreinte d’histoire et de solennité.

Les espaces d’exposition sont aménagés dans des sites emblématiques de la Cité impériale, notamment le jardin Thiêu Phuong, le palais Nôi Vu et le jardin Cô Ha, créant ainsi une harmonie entre l’art du vivant et le paysage du patrimoine impérial. Les organisateurs espèrent que cette initiative favorisera un espace d’échanges professionnels, contribuera au développement du secteur du patrimoine vivant, tout en promouvant l’image de Huê, ville des festivals du Vietnam, où se conjuguent harmonieusement patrimoine, nature et vie contemporaine.

Cette exposition enrichit la série d’activités du Festival de Huê 2026, tout en valorisant les dimensions culturelle, écologique et artistique du patrimoine vivant, et en constituant un point d’attraction pour les habitants comme pour les visiteurs du site historique de Huê. Elle offre également une opportunité de relier les activités du patrimoine vivant à la préservation des sites historiques, au développement du tourisme écologique communautaire et à la sensibilisation à la protection de l’environnement.

L’exposition est ouverte au public du 24 au 28 avril.

À rappeler que le Festival de Huê 2026 est organisé selon un modèle en quatre saisons. Le Festival de printemps, sur les trois premiers mois de l’année, propose des reconstitutions de rituels royaux et de fêtes folkloriques traditionnelles. Le Festival d’été, d’avril à juin, accueille la Semaine du Festival de Huê 2026, placée sous le thème du patrimoine culturel, de l’intégration et du développement. Le Festival d’automne, de juillet à septembre, comprend les célébrations de la Fête de la Mi-Automne, le Festival des lanternes de Huê 2026 ainsi qu’une programmation riche en expositions, installations, défilés de lanternes, danses du lion et performances artistiques.

Le Festival d’hiver clôturera le Festival de Huê avec de nouvelles activités festives.

VNA/CVN