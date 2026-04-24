Dà Nang : le Festival du bois de rose parfumé attire un large public

Le "Festival du bois de rose parfumé de Huong Trà 2026" a ouvert ses portes le 24 avril dans le quartier de Huong Trà, au centre de Dà Nang, attirant un grand nombre d'habitants locaux et de visiteurs dans un espace culturel et écotouristique dynamique.

>> Dà Nang accueille son premier vol en provenance de Vladivostok

>> Près de 300 entreprises réunies à l’Exposition des produits d’exportation de Dà Nang 2026

>> Dà Nang lance sa saison estivale avec une série de festivals culturels et balnéaires

Photo : VNA/CVN

Le vice-président du Comité populaire du quartier de Huong Trà, Bùi Ngoc Huy, a souligné que l’événement devrait donner un nouvel élan au développement touristique local tout en promouvant une valorisation durable des ressources du territoire. Le festival contribue également à renforcer l’image de Dà Nang comme destination accueillante et à positionner progressivement Huong Trà comme pôle attractif de tourisme communautaire.

Reconnu comme destination touristique en mars 2025, l'écovillage de Huong Trà est réputé pour ses paysages pittoresques et son riche patrimoine culturel. L'un des points forts est un groupe de neuf vieux palissandres odorants, âgés de 100 à 150 ans, classés Arbres du Patrimoine Vietnamien.

Ces arbres revêtent pour les habitants de la région. une forte valeur écologique, culturelle et historique. Le festival propose une grande diversité d’activités, dont des vols en montgolfière offrant des vues panoramiques sur l’écovillage, des défilés d’Ao dai, des spectacles musicaux, des ateliers de dessin et des programmes célébrant la beauté et la culture vietnamiennes.

Des activités de plein air comme le jogging, le vélo sous les palissandres en fleurs et la cérémonie du "fil à souhaits" complètent le programme.

Prévu jusqu’au 26 avril, l’événement devrait contribuer à dynamiser le tourisme local, attirer les investissements et consolider l’image de Huong Trà comme destination verte et culturellement riche.

VNA/CVN