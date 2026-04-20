Journée du livre et de la culture de la lecture : du traditionnel au numérique

Activité annuelle emblématique de la Bibliothèque nationale du Vietnam, la Journée du livre et de la culture de la lecture du Vietnam 2026, placée sous le thème "Flux du savoir - des pages à l’espace numérique", propose, jusqu’au 5 mai, une riche série d’activités créatives et immersives. Le public peut ainsi accéder au savoir sous des formes variées.

>> Cap sur le numérique pour rapprocher les ouvrages du public

>> Journée du livre : nourrir la connaissance, connecter la communauté

Photo : TTVH/CVN

L’événement est organisé sous l’égide du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec le Département de la culture de base, de la famille et des bibliothèques.

Le site de la bibliothèque est aménagé en plusieurs espaces interactifs, illustrant le "flux ininterrompu" du savoir, reliant passé, présent et avenir, savoir individuel et collectif, des pages imprimées à leur diffusion dans l’espace numérique.

Préserver et valoriser les livres traditionnels

L’espace "Le fil qui relie" attire de nombreux élèves du primaire, invités à participer à la fabrication artisanale d’un livre. Pham Phuong Nhung, élève de 4e année à l’école primaire Tây Sơn, confie : "J’ai cousu moi-même un mini-livre, puis collé la couverture. Je suis très heureuse de participer à cette activité."

Selon les organisateurs, ce "fil" ne relie pas seulement des pages, mais aussi le savoir et la créativité. Pham Thi Kiêu Giang, cheffe du service de conservation des documents à la Bibliothèque nationale du Vietnam, explique que l’objectif est d’initier les enfants aux gestes de base de la préservation des livres.

"Les enfants apprennent ainsi à prendre soin de leurs ouvrages, à les apprécier et à les respecter. Ce +fil+ symbolise le lien entre le livre traditionnel et ses formes modernes, telles que les livres électroniques ou les environnements numériques de demain."

Doàn Quynh Dung, vice-directrice du Département de la culture de base, de la famille et des bibliothèques, souligne que cette activité permet aux jeunes de mieux comprendre la valeur matérielle et la durabilité des livres, "afin qu’ils sachent comment chaque ouvrage est conçu et conservé dans le temps".

Photo : TTVH/CVN

Dans le même esprit, l’espace "Station d’échange de livres - Chaque livre, un nouveau voyage" favorise le partage et la diffusion du savoir. Il permet aux ouvrages de trouver de nouveaux lecteurs, tout en promouvant des valeurs durables et l’amour de la lecture. Plus qu’un simple échange, il s’agit d’un lieu de rencontre pour les passionnés, encourageant un mode de vie écologique et prolongeant la durée de vie des livres.

Hà Tuân Minh, 8 ans, venu avec sa mère, raconte : "J’ai apporté des livres que j’avais déjà lus et j’ai pu les échanger contre Dê Mèn phiêu luu ky (Les Aventures de Grillon) et Harry Potter. J’aime beaucoup lire, cela m’aide à me détendre et à apprendre davantage."

Sa mère souligne l’importance de cette initiative pour nourrir le goût de la lecture chez les enfants.

Par ailleurs, d’autres activités traditionnelles sont proposées : concours de dessin inspiré de livres, présentations d’ouvrages ou encore concours de narration en anglais. Selon Doàn Quynh Dung, ces expériences simples contribuent à éveiller le goût de la lecture, à stimuler la curiosité et à encourager les enfants à exprimer leurs idées et leurs rêves.

Relier le savoir aux technologies modernes

La culture de la lecture s’étend désormais à l’ère numérique avec le concours "Raconter des histoires avec l’IA", organisé en ligne, dont la remise des prix est diffusée en direct sur la page officielle de la Bibliothèque nationale du Vietnam.

Photo : TTVH/CVN

Dô Thi Mai Chinh, étudiante à l’Université des sciences sociales et humaines de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, lauréate d’un prix d’encouragement, explique que son équipe a utilisé l’intelligence artificielle pour résumer et adapter en vidéo un ouvrage de 300 pages : Không bao giờ thất bại, tất cả chỉ là thử thách (Jamais de défaite, seulement des défis), autobiographie de Chung Ju-yung.

"Nous avons résumé le livre en deux pages, puis créé une vidéo dynamique grâce à l’IA. Nous espérons ainsi inciter le public à découvrir l’ouvrage et à en saisir la valeur."

Ce concours montre que la technologie ne remplace pas la lecture, mais ouvre de nouvelles voies pour accéder aux livres, les comprendre et en diffuser les valeurs. Il met en lumière la complémentarité entre savoir traditionnel et technologies modernes.

Une autre activité notable est l’exposition "Des pages à l’espace numérique", structurée en cinq volets. Selon Nguyên Xuân Dung, directeur de la Bibliothèque nationale du Vietnam, elle associe ressources numériques et réalité virtuelle, permettant aux visiteurs d’explorer les univers décrits dans les livres. Par exemple, avec le livre "Explorer les océans", le lecteur peut "nager" au cœur de l'océan pour mieux ressentir le contenu décrit dans le livre. Des stations de prêt automatisées et d’autres technologies y sont également présentées.

Les défis de la culture de la lecture

L’intégration des technologies numériques constitue à la fois une opportunité et un défi. Doàn Quynh Dung souligne : "À l’ère de la transformation numérique, il est légitime de s’interroger sur l’impact des livres numériques et de l’IA sur la lecture. Les activités proposées permettent aux jeunes non seulement de lire, mais aussi d’utiliser les technologies pour rendre les contenus plus vivants, sans en altérer l’essence."

Photo : TTVH/CVN

Du livre traditionnel, dépositaire de la culture et de la civilisation, le savoir s’étend aujourd’hui à l’espace numérique, où l’accès devient plus flexible. Cette complémentarité rend le savoir plus accessible, plus dynamique et mieux adapté aux besoins de création et de développement.

Cependant, Nguyên Xuân Dung estime que le développement des technologies offre de nombreuses opportunités, mais pose également des défis à la culture de la lecture. Dans ce contexte, le maintien de l’habitude de lire, la sélection de sources de savoir de qualité et la valorisation du rôle du livre constituent des missions essentielles pour chaque individu et pour l’ensemble de la société.

Le directeur de la Bibliothèque nationale du Vietnam a indiqué que l’institution poursuivra ses efforts d’innovation, développera de nouveaux modèles d’activités, appliquera les technologies et élargira l’espace du savoir afin de mieux répondre aux besoins des lecteurs.

L’objectif est de contribuer à la construction d’une société apprenante et à un développement durable, tout en concrétisant progressivement les objectifs de développement culturel à l’ère numérique, conformément à la Résolution 80 du Bureau politique.

Thu Huong/CVN