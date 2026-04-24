Programme d’amitié spécial à l’occasion de la visite du président sud-coréen

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et son épouse Ngo Phuong Ly ont présidé le 24 avril au matin, à Hanoï, un programme d’amitié spécial à la Cité impériale de Thang Long.

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Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et son épouse Ngô Phuong Ly ont présidé le 24 avril au matin, à Hanoï, un programme d’amitié spécial à la Cité impériale de Thang Long, à l’occasion de la visite d’État au Vietnam du président sud-coréen Lee Jae Myung et de son épouse Kim Hye Kyung, du 21 au 24 avril 2026.

Placée sous le thème "Thang Long : mille ans de vitalité, profondeur d’une civilisation", cette manifestation visait à mettre en valeur les valeurs historiques et culturelles de Thang Long - Hanoï, tout en transmettant un message de continuité des traditions, d’harmonie entre passé et présent, ainsi que d’amitié et de coopération entre le Vietnam et les pays du monde.

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Dès leur arrivée sur le site, les délégations de haut niveau des deux pays ont été accueillies dans une atmosphère empreinte de traditions, marquée par le son solennel des tambours de fête, rappelant les rituels de la cour impériale, symboles de prospérité et de solennité nationale. La danse du lion, porteuse de vœux de paix, de chance et de prospérité, a contribué à instaurer une ambiance chaleureuse et conviviale, reflétant l’esprit d’amitié.

Dans le cadre du programme, les dirigeants des deux pays et leurs épouses ont visité plusieurs sites emblématiques de la Cité impériale de Thang Long. À la porte de Doan Môn, l’une des principales entrées menant autrefois à la Cité interdite, ils ont écouté des présentations sur la valeur historique et architecturale de ce vestige datant du XVe siècle, réservé jadis aux souverains et à la famille royale.

La délégation a également visité les espaces d’exposition "Histoire de Thang Long - Hanoï millénaire depuis les entrailles de la terre" et "Trésors de la Cité impériale de Thang Long", où sont conservés de nombreux objets précieux reconnus comme trésors nationaux, témoignant de la richesse culturelle et de la continuité historique de la capitale au fil des dynasties.

Au palais principal Kinh Thiên - centre du pouvoir impérial où les souverains tenaient cour, débattaient des affaires de l’État et recevaient les émissaires étrangers pendant des siècles - les dirigeants ont pris connaissance de l’importance historique particulière de ce lieu. Cet espace illustre de manière vivante la vie politique et cérémonielle de la cour féodale, mettant en lumière la profondeur historique de la nation vietnamienne.

Moment convivial autour du thé

Dans une atmosphère élégante de cérémonie du thé traditionnelle, le secrétaire général du Parti et président de la République et son épouse, ainsi que le président sud-coréen et son épouse, ont partagé un moment convivial autour du thé, tout en assistant à un programme artistique riche en identité culturelle.

Le spectacle s’est ouvert par le hát xoan (chant printanier), un art traditionnel lié au culte des rois Hùng, inscrit par UNESCO sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Il a été suivi par le nhã nhạc de cour de Huê, musique de cour solennelle illustrant le raffinement et le cérémonial des dynasties vietnamiennes.

Les performances de chant rituel chầu văn (chant des sorcières) de Hué et de la danse Luc cúng hoa đăng ont offert un espace artistique riche en émotions, mêlant harmonieusement musique, rituel et mise en scène. En particulier, la danse Lục cúng hoa đăng, avec ses mouvements lents et solennels et l’utilisation de lanternes symbolisant la lumière de la sagesse et la paix, a clôturé le programme sur un message de paix, d’amitié et de développement durable.

La Cité impériale de Thang Long - Hanoï est un complexe monumental vieux de plus d’un millénaire, ayant été le centre du pouvoir à travers de nombreuses dynasties vietnamiennes. Reconnue pour sa valeur universelle exceptionnelle, elle a été inscrite par l’UNESCO sur la Liste du patrimoine mondial en 2010, devenant l’un des symboles majeurs de l’histoire et de la culture du Vietnam.

Ce programme d’amitié spécial témoigne non seulement du respect accordé aux valeurs historiques du peuple vietnamien, mais constitue également une occasion importante de promouvoir la richesse culturelle du Vietnam auprès des partenaires internationaux. À travers la reconstitution d’une atmosphère de diplomatie de cour d’antan, l’événement a contribué à diffuser l’image d’un Vietnam riche de traditions, hospitalier et pacifique, tout en consolidant et en approfondissant les relations d’amitié entre le Vietnam et la République de Corée dans la nouvelle période.

VNA/CVN