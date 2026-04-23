Vietnam - France : vernissage de l’exposition "Lyon - Hô Chi Minh-Ville"

À l’occasion du 53 e anniversaire des relations diplomatiques France - Vietnam, le Consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville a inauguré le 22 avril une exposition photographique inédite mettant à l’honneur Lyon et Hô Chi Minh-Ville, deux villes jumelées. Les œuvres sont exposées sur le mur d’enceinte de la Résidence de France, au 6 rue Lê Duân.

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Lors de la cérémonie d’ouverture, le Consul général de France, Étienne Ranaivoson, a déclaré que la photographie urbaine a été choisie pour illustrer le lien entre les deux cités. À travers des mises en regard thématiques - telles que les promenades au bord de l’eau, la pratique sportive en extérieur ou l'animation des marchés - l'exposition met en évidence des habitudes de vie similaires malgré la distance géographique.

Les photographies sont signées par deux artistes aux regards complémentaires. À Hô Chi Minh-Ville : Adrien Jean, photographe français installé au Vietnam depuis 2014, capte l’énergie et l’authenticité de la métropole du Sud. Il a récemment présenté ses travaux lors d’une exposition dédiée aux facettes méconnues de la ville.

À Lyon : Les clichés sont réalisés par Tony Noël, Lyonnais d’origine vietnamienne, dont le travail explore les atmosphères urbaines. Il a notamment collaboré avec la métropole de Lyon sur le design des tramways. Déployée sur 14 grands panneaux le long d’un axe très fréquenté, cette exposition s’adresse autant aux passants qu’aux amateurs d’art.

Ce projet s’inscrit dans une coopération de longue date, portée notamment par le partenariat entre le musée des Confluences et les institutions muséales de Hô Chi Minh-Ville, ou encore par l'expertise lyonnaise en matière de mise en lumière des monuments.

"Le jumelage entre Lyon et Hô Chi Minh-Ville existe depuis 1990. Il s’agit d’un partenariat incarné non seulement par de multiples coopérations culturelles, mais également par l’implantation de nombreuses entreprises lyonnaises ici", a rappelé le diplomate. Ce dernier a également souligné les similitudes géographiques entre les deux villes, lesquelles soulèvent des enjeux communs d’adaptation climatique et de développement durable. Cette année, la thématique de "la vie au fil de l’eau" est au cœur de la programmation portée par l’Institut français du Vietnam.

Texte et photos : Truong Giang/CVN