Fête des rois Hùng : un lien sacré qui unit les Vietnamiens du monde entier

Chaque année, au troisième mois lunaire, des foules venues de toutes les régions du Vietnam, ainsi que des Vietnamiens d’outre-mer, affluent vers le site historique des Temples des rois Hùng, lieu où se concentre l’essence spirituelle sacrée de la nation vietnamienne.

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Photo : VNA/CVN

La commémoration des rois Hùng n’est pas seulement une grande fête dédiée à la mémoire des fondateurs légendaires du pays, mais aussi un lien fort qui unit la communauté vietnamienne à travers le monde, où passé, présent et avenir se mêlent dans un espace culturel et spirituel unique.

Mars sacré - un voyage vers les origines

Dans un contexte où les distances géographiques semblent se réduire grâce à la technologie et aux échanges internationaux, la valeur de ce "point d’ancrage spirituel" qu’est la fête des rois Hùng n’en devient que plus profonde.

Depuis les Temples sacrés des rois Hùng, cette source originelle se diffuse puissamment, reliant des millions de Vietnamiens, au pays comme à l’étranger, tous animés par la nostalgie de leur terre d’origine.

Luong Xuân Thinh, un Vietnamien vivant en République tchèque, confie avec émotion que, malgré les années passées loin du pays, chaque mois de mars lunaire ravive en lui le souvenir de ses racines et de la fête des rois Hùng.

Lors de sa première visite aux Temples pour y offrir de l’encens, il a ressenti une beauté culturelle à la fois rare et profondément sacrée, reflet d’une tradition de gratitude envers les ancêtres préservée au fil des générations.

"À chaque fois que je reviens aux Temples des rois Hùng, j’essaie d’expliquer à mes enfants la signification profonde de cette fête, afin qu’ils soient toujours fiers et se souviennent qu’ils sont Vietnamiens", dit Luong Xuân Thinh.

Ces dernières années, les efforts pour rapprocher la diaspora de la Patrie, notamment à travers les activités liées à la Fête des rois Hùng, ont été mis en œuvre de manière méthodique et efficace par la province de Phu Tho.

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Dac Thuy, directeur du Service des affaires extérieures de la province, des délégations de Vietnamiens de l’étranger ont été régulièrement organisées pour revenir se recueillir aux temples.

Au cours des dernières années, des centaines de Vietnamiens venus de nombreux pays ont ainsi pu revenir sur la terre des ancêtres pour exprimer leur reconnaissance.

Au-delà de sa dimension spirituelle, cette démarche contribue également à renforcer la grande union nationale.

Le maintien et l’élargissement des activités destinées à la diaspora ne se limitent pas aux cérémonies d’offrande d’encens, mais comprennent également des programmes d’échanges culturels, de visites et de découverte de l’histoire.

Dans un contexte d’intégration internationale croissante, la promotion du culte des rois Hùng, reconnu comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité, est également mise en avant.

À travers la diplomatie culturelle, l’image des Temples des rois Hùng et de cette Fête devient progressivement un symbole emblématique de la culture vietnamienne à l’échelle internationale.

Préserver l’identité - diffuser les valeurs

Au-delà du souvenir des ancêtres, la Fête des rois Hùng constitue aussi un espace de préservation et de valorisation des traditions culturelles.

Aux temples, les rituels tels que l’offrande d’encens, les processions et les cérémonies sont organisés avec solennité, dans le respect des traditions, recréant l’univers spirituel de l’époque des rois Hùng.

Parallèlement, des activités culturelles populaires comme le chant xoan, les tambours de bronze ou les concours de préparation de gâteaux traditionnels attirent un grand nombre de visiteurs.

Selon le chercheur Pham Ba Khiêm, rares sont les pays dans le monde qui possèdent une journée commémorative commune à toute une nation pour honorer les ancêtres comme le Vietnam.

Dans le contexte de la mondialisation, où les valeurs traditionnelles font face à de nombreux défis, le maintien et la valorisation de telles fêtes apparaissent plus nécessaires que jamais.

Phu Tho prête pour une saison festive sûre et remarquable

La province de Phu Tho se prépare activement à la Fête des rois Hùng et à la Semaine culturelle et touristique de la Terre des Ancêtres de 2026, avec de nombreuses activités d’envergure.

Selon Nguyên Huy Ngoc, vice-président du Comité populaire provincial, les activités sont préparées de manière rigoureuse, alliant respect des traditions et création de nouveaux attraits pour les visiteurs.

Les services et les autorités locales déploient simultanément les mesures nécessaires pour assurer la logistique, la sécurité et la propreté.

Le site historique des Temples des rois Hùng coordonne avec les autorités pour garantir la sécurité des visiteurs et des délégations.

Une nouveauté cette année est la participation de 18 groupes de communes et quartiers à un camp culturel, enrichissant l’espace festif.

La partie festive comprendra plus de 25 activités culturelles, sportives et touristiques. Parmi les temps forts figurera un festival culturel populaire de rue intitulé "Les échos des origines", réunissant 18 groupes de communes et de quartiers pour des défilés recréant la vie culturelle traditionnelle. Pour la première fois, la province organisera une exposition internationale d’arts plastiques. D’autres activités, telles que marathon, golf, courses de pirogues et festivals de rue, se déroulent de la fin mars jusqu’à la fin avril 2026.

Photo : VNA/CVN

Le programme de la Fête des rois Hùng et de la Semaine culturelle et touristique de la Terre des Ancêtres se déroule du 17 au 26 avril sur le site historique national spécial des Temples des rois Hùng.

Les principales cérémonies, telles que l’offrande d’encens et les processions, seront organisées avec solennité et dans le respect des rites traditionnels.

VNA/CVN