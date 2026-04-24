Le développement culturel, moteur de croissance durable à Hô Chi Minh-Ville

Pour Hô Chi Minh-Ville, la mise en œuvre de la Résolution n°80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne constitue non seulement une mission politique centrale, mais aussi une réponse stratégique aux enjeux du développement urbain durable dans une métropole spéciale de plus de 14 millions d'habitants.

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Photo : Phuong Mai/CVN

Depuis des décennies, Hô Chi Minh-Ville est considérée comme un véritable "laboratoire" de l’innovation. Cependant, la croissance économique rapide a creusé un fossé avec le secteur culturel, avec la dégradation de nombreuses infrastructures et une pénurie de salles de spectacle de qualité.

La Résolution n° 80 devrait combler ce manque, en contribuant à lever les obstacles à l'investissement public, aux partenariats public-privé et aux mécanismes de financement de la culture et de la créativité.

"La Résolution 80 ouvre de nouvelles perspectives en encourageant les investisseurs, les entreprises et la ville elle-même à consacrer des ressources budgétaires appropriées au développement des infrastructures culturelles. Nous finalisons actuellement les procédures de rénovation du Théâtre municipal et d'agrandissement du site historique de Hô Chi Minh, situé au quai de Nhà Rông, afin d'en faire un espace culturel public beaucoup plus vaste. Un nouveau théâtre symphonique et de ballet sera également construit pour accueillir les habitants, les touristes et les visiteurs internationaux", se déclare Trân Thê Thuân, directeur du Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville

Hô Chi Minh-Ville compte 321 sites patrimoniaux classés et un total de 547 sites nécessitant une préservation et une mise en valeur. L’approche actuelle intègre le patrimoine à l'économie moderne, faisant de la ville une destination attractive pour les investissements et une source de revenus durables pour les communautés locales

Photos : Phuong Mai/CVN

"La mission de chacun est de préserver le patrimoine, mais non de le figer. Nous devons en conserver l’essence et l’identité tout en l’adaptant au contexte actuel. Cela implique de le moderniser et d’imaginer des formes qui parlent aux jeunes générations. Mais, quels que soient les changements ou les créations, nous devons toujours en préserver les valeurs fondamentales", a confié Lê Tu Câm, présidente de l’Association du patrimoine culturel de Hô Chi Minh-Ville.

Un changement essentiel dans la mise en œuvre de la Résolution n°80 réside dans une évolution des mentalités : la culture n’est plus perçue comme un simple vecteur de bien-être, mais comme un secteur économique de premier plan, créateur d’une forte valeur ajoutée et moteur d’une croissance plus durable.

"Dans l'esprit de la Résolution 80, le chant folklorique hat bôi a bénéficié d'un soutien indéfectible du Parti, de l'État et des autorités municipales. Des investissements ont été réalisés dans les infrastructures et les programmes de spectacles, offrant ainsi davantage d'opportunités de faire découvrir ce chant aux communautés, aux sites patrimoniaux et aux écoles. Ces représentations contribuent à faire rayonner cet art auprès d'un public plus large", a dit Nguyên Thanh Binh, chef du Département d’organisation des spectacles du Théâtre d’art du hát bội de Hô Chi Minh-Ville

Pour que la Résolution 80 ait un impact concret, un engagement fort et des actions concrètes sont indispensables. La clé réside dans les ambassadeurs culturels, dont la compréhension et le leadership peuvent inspirer les communautés et revitaliser le développement culturel du Vietnam.

Phuong Mai/CVN