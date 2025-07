Ninh Binh : vers une reconnaissance mondiale des inscriptions Hán-Nôm du mont Non Nuoc

Le système d’inscriptions Hán-Nôm gravées sur les parois rocheuses du mont Non Nuoc, situé dans le quartier de Hoa Lu, province de Ninh Binh, témoigne de la présence et du développement de la littérature en cet alphabet vietnamien inspiré du chinois dans l’ancienne capitale. Il reflète également la vie culturelle, religieuse et historique du pays.

La province de Ninh Binh prépare actuellement un dossier de candidature pour inscrire les inscriptions Hán-Nôm du mont Non Nuoc au Registre mémoire du monde de l’UNESCO pour l’Asie-Pacifique.

Un patrimoine documentaire précieux

Les inscriptions Hán-Nôm sont des textes gravés dans la pierre sur le site classé du mont Non Nuoc, datant du XIVe au XXe siècle. Elles constituent une source précieuse retraçant des événements et des figures historiques, tant de Ninh Binh que du pays tout entier.

Le site compte aujourd’hui 43 stèles gravées dans la roche (ma nhai) et 12 autres documents répertoriés, dont 37 en Hán-Nôm et 6 en écriture romanisée (quốc ngữ), couvrant les dynasties Trân, Mac, Lê, Nguyên jusqu’au début du XXe siècle. On y trouve des poèmes impériaux, des œuvres de lettrés et des exemples remarquables de calligraphie.

Certaines stèles sont particulièrement importantes, comme celle de "Duc Thuy son Linh Tê thap ky " (Truong Han Siêu, 1343), celle de l’édit royal du roi Trân Minh Tông (1349), ou encore celles rédigées par Ngô Thi Si et Ngô Thi Nhâm.

Selon le Professeur et docteur taïwanais Jing Huiling, ces inscriptions présentent une richesse historique et littéraire exceptionnelle, révélant l’évolution de l’écriture et de la langue vietnamienne au fil des siècles.

En 2019, le mont Non Nuoc a été reconnu site historique et paysager national spécial.

Vers une reconnaissance internationale

Face à leur valeur culturelle, la province de Ninh Binh s’emploie à préserver, numériser et valoriser ces inscriptions à travers l’éducation et le tourisme.

Selon la Professeure associée et docteur Nguyên Thi Hiêp de l’Agence française de développement (AFD), il est possible de faire du site un lieu d’éducation expérientielle et de tourisme culturel à destination des élèves, étudiants et visiteurs nationaux et internationaux.

Les inscriptions Hán-Nôm du mont Non Nuoc peuvent être comparées à d’autres patrimoines gravés tels que les stèles du mont Namsan (République de Corée), les pierres anciennes d’Égypte ou les stèles royales d’Éthiopie. C’est pourquoi la province consulte des experts nationaux et internationaux pour finaliser le dossier de candidature auprès de l’UNESCO.

Selon la Docteur Vu Thi Minh Huong, vice-Présidente du Comité régional du programme Mémoire du Monde pour l'Asie-Pacifique (MOWCAP), ces inscriptions répondent pleinement aux critères de l’UNESCO : elles ont une valeur documentaire et artistique manifeste, illustrant également le développement de la gravure sur pierre à Ninh Binh.

L’inscription au Registre mémoire du monde pour l’Asie-Pacifique serait non seulement une reconnaissance du patrimoine vietnamien, mais aussi une contribution à la mémoire collective de l’humanité.

Selon Vu Thanh Lich, directeur adjoint du Service de la culture et des sports de Ninh Binh, la province met en œuvre plusieurs projets pour préserver et valoriser le site du mont Non Nuoc, tout en renforçant la sensibilisation communautaire. Cela contribuera à raviver l’esprit patriotique, la fierté nationale et promouvoir un développement durable et équilibré entre économie, culture et société.

