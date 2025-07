La culture et l’art vietnamiens à l’honneur en Russie

>> Promotion de la culture vietnamienne en Russie

>> Cirque : le numéro Cat Woman séduit le jury à Saratov

>> Une pièce de théâtre présente l'image du Président Hô Chi Minh au public russe

Photo : VNA/CVN

L'événement, organisé par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme en coopération avec le ministère russe de la Culture et l’ambassade du Vietnam, a rassemblé un public nombreux, dont des membres de la diaspora vietnamienne et des Russes passionnés de culture.

Le programme comprenait plus de dix numéros mêlant musique, danse, poésie, chant en vietnamien et en russe, ainsi que des performances des chants folkloriques vietnamiens comme xâm, chèo et hâu dông, avec la participation d’artistes renommés comme Lê Ngoc et Trinh Thuy Mùi.

L’artiste Anh Dào a exprimé son émotion devant l’accueil chaleureux du public russe, espérant davantage de tournées en Russie. Une journaliste de Sputnik a salué l’initiative, estimant qu’elle renforce les liens culturels entre les deux pays.

L’ambassadeur vietnamien en Russie, Dang Minh Khôi, a souligné que de nouveaux événements culturels, notamment un Festival de la culture vietnamienne à Moscou, auront lieu prochainement.

VNA/CVN