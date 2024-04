Ouverture de la foire des souvenirs de la ville de Hanoï

La foire "Hanoi Great Souvenirs 2024" a ouvert ses portes jeudi soir 25 avril au Musée de Hanoï, à l'occasion du 49 e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975), du 138 e de la Journée internationale du Travail (1 er mai 1886).

Photo : VNA/CVN

L'espace d'exposition de souvenirs compte 100 stands, présentant des produits de différents villages d'artisanat de Hanoï, ainsi que ceux de plusieurs entreprises productrices et commerçantes. Les produits artisanaux ont été fabriqués à partir de bois, de vannerie, de céramique, de verre, de textile, de fibres, de broderie, de tressage, ...

L'occasion pour les entreprises, les établissements de production de produits artisanaux de Hanoï de participer à des activités d'échange commercial, de renforcer leurs liens dans la production, la transformation et la vente de produits industriels ruraux de qualité, ainsi que de former des chaînes de production et d'écoulement durable.

L'événement promet d'être une passerelle efficace de présentation de produits imprégnés de la culture vietnamienne, de celle de Hanoï en particulier, aux visiteurs nationaux et internationaux.

Clôture de la foire le 28 avril.

VNA/CVN