L’exposition "Diên Biên Phu - Esprit Indomptable" ouvre ses portes à Hanoï

Photo : VOV/VNA/CVN

L’exposition, accessible au public du 25 avril à fin juin 2024, présente des images, des documents et des objets qui illustrent l’esprit de solidarité et la détermination de l’armée et du peuple vietnamiens pendant la campagne de Diên Biên Phu. Elle met également en lumière les contributions et les sacrifices des soldats, comme l’explique Nguyên Van Toàn, le directeur du Musée national d’histoire.

"L’exposition est divisée en deux parties : Diên Biên Phu - Épopée historique et La victoire à tout prix. Avec près de 150 documents et artefacts, l’exposition vise à enrichir la compréhension du public sur la signification de cette victoire historique", indique-t-il.

VOV/VNA/CVN