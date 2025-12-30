Le système électrique vietnamien se hisse au deuxième rang de l’ASEAN

Selon le Groupe Électricité du Vietnam (EVN), à la fin de l’année 2025, la capacité installée totale des sources de production électrique de l’ensemble du système national (hors importations d’électricité) a atteint environ 87.600 MW, en hausse de près de 6.400 MW par rapport à 2024, permettant au Vietnam de se hisser au deuxième rang de l’ASEAN en termes de capacité de production électrique.

>> Le Vietnam vise une transition énergétique ambitieuse

>> Le Vietnam gère les risques liés à l’hydroélectricité

>> Accord EVN - AFD pour la première centrale hydroélectrique à accumulation par pompage au Vietnam

Photo : VNA/CVN

La structure des sources d’énergie continue d’évoluer vers une diversification accrue et un meilleur équilibre. Les énergies renouvelables (éolien, solaire, biomasse, etc.) représentent environ 24.453 MW, soit 27,9% de la capacité totale ; les centrales thermiques au charbon près de 28.100 MW (32,1%) ; et l’hydroélectricité environ 24.640 MW (28,1%). Cette configuration traduit les efforts du Vietnam pour assurer la sécurité énergétique nationale tout en promouvant une transition énergétique durable.

En matière de production, la puissance maximale appelée (Pmax) du système électrique national en 2025 a atteint 54.370 MW, soit une hausse de 11,1% par rapport à 2024. La production et les importations d’électricité de l’ensemble du système sont estimées à 322,8 milliards de kWh, en augmentation de 4,6% sur un an.

Dans ce total, la production relevant de la société mère EVN s’est élevée à 55,01 milliards de kWh (17,7%) ; celle des centrales appartenant aux sociétés de production d’électricité (GENCO) à 75,38 milliards de kWh (près de 24,2%) ; tandis que les centrales hors EVN ont produit 180,37 milliards de kWh, représentant près de 58%.

Afin d’assurer un approvisionnement électrique sûr et stable, notamment face à une demande en forte progression, EVN a demandé à ses unités de déployer de manière proactive de nombreuses solutions, en coordination étroite avec le Centre national de dispatching du système électrique (NSMO), pour une gestion flexible des sources de production. À cet égard, EVN a achevé la fourniture d’eau pour l’irrigation de la campagne hiver-printemps 2024-2025 dans le delta du fleuve Rouge, avec un volume total de 3,27 milliards de m³, soit une réduction de 859 millions de m³, équivalant à une économie d’environ 21% par rapport au plan initial.

Parallèlement, l’approvisionnement en combustibles pour la production électrique a été assuré de manière active. EVN et ses filiales ont renforcé leur coordination avec le Groupe national des industries du charbon et des minerais du Vietnam (TKV), la Compagnie générale de Đông Bắc, le Groupe national du pétrole et du gaz du Vietnam (PVN) et PVGas, afin de répondre pleinement aux besoins en combustibles, en adéquation avec les conditions réelles d’exploitation des centrales.

Dans le domaine de la commercialisation de l’électricité et des services à la clientèle, les ventes d’électricité du Groupe ont atteint 287,85 milliards de kWh en 2025, en hausse de 4,9% par rapport à 2024. La transformation numérique a continué de s’accélérer, avec 100% des services électriques fournis en ligne au niveau 4 via le Portail national des services publics, tandis que les paiements électroniques ont représenté 99,7% des transactions. Les délais de raccordement pour les nouveaux clients ont été encore raccourcis, contribuant à l’amélioration de l’environnement des affaires et de l’investissement.

L’année 2025 a également marqué des avancées notables dans la réorganisation et la rationalisation de l’appareil organisationnel, en cohérence avec le réaménagement des unités administratives aux niveaux provincial et communal. Les sociétés générales et les compagnies d’électricité locales ont achevé leur transition vers les nouveaux modèles organisationnels, garantissant la continuité et la fluidité des activités de production, de distribution et de service à la clientèle.

En matière d’investissement et de construction, EVN s’est maintenu parmi les groupes publics affichant les meilleurs niveaux de décaissement. Pour la deuxième année consécutive, le Groupe a dépassé ses objectifs d’investissement, avec un décaissement atteignant 125.778 milliards de dôngs, en hausse de 14,7% par rapport à 2024. De nombreux ouvrages majeurs de production et de réseau ont été mis en service, dont l’extension de la centrale hydroélectrique de Hoa Binh, la ligne de transport 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, ainsi que les projets d’alimentation électrique de Côn Dao.

Concernant les sources de production, EVN a lancé deux nouveaux projets totalisant 1.400 MW, à savoir l’extension de la centrale hydroélectrique de Trị An et la centrale hydroélectrique de pompage-turbinage de Bác Ái ; et a achevé la mise en service de trois projets d’une capacité cumulée de 610,5 MW. D’autres projets majeurs, tels que la centrale thermique de Quang Trạch I et les projets LNG Quang Trạch II et III, sont mis en œuvre conformément au calendrier prévu. Pour la centrale nucléaire de Ninh Thuận 1, les négociations de l’accord intergouvernemental ont enregistré des avancées positives, ouvrant la voie aux prochaines étapes de préparation.

S’agissant du réseau électrique, en 2025, EVN et ses unités ont lancé 215 projets et mis sous tension 260 projets de réseaux de 110 à 500 kV, représentant environ 3.900 km de lignes et 27.000 MVA de capacité de postes électriques, contribuant à renforcer les capacités de transport, l’interconnexion du système et la sécurité énergétique nationale.

Par ailleurs, EVN a poursuivi ses efforts en faveur de l’électrification rurale et des zones reculées, en fournissant l’électricité à plus de 5.000 foyers encore non raccordés et en résorbant 129 villages enclavés sur le plan énergétique dans plusieurs localités. À la fin de l’année 2025, 100% des communes du pays étaient alimentées en électricité, et le taux de foyers raccordés atteignait 99,85%, confirmant le rôle clé du secteur électrique dans le développement socio-économique et l’amélioration des conditions de vie de la population.

VNA/CVN