Lutte anti-criminalité transfrontalière

La Thaïlande appelle à une coopération renforcée entre les pays du Mékong

Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin a révélé que dans son discours à la 9 e réunion ministérielle de la Coopération Mékong - Lancang (MLC), prévue les 15 et 16 août, il chercherait à coopérer pour lutter contre les gangs de centres d'appels et les crimes transfrontaliers.

Photo : Getty Images/VNA/CVN

Le Premier ministre a déclaré que son gouvernement se concentrait sur la répression des gangs de centres d'appels qui opèrent au-delà des frontières pour tromper les gens afin de leur transférer de l'argent.

Il a déclaré qu'il avait chargé le ministre des Affaires étrangères Maris Sangiampongsa de coordonner avec les pays voisins la répression des gangs de centres d'appels.

Srettha Thavisin a également souligné qu'il mettrait l'accent sur la coopération entre les pays du Mékong pour lutter contre les crimes transfrontaliers.

Parallèlement, Maris Sangiampongsa a déclaré que la coopération entre les pays voisins serait nécessaire pour lutter contre les crimes transfrontaliers, notamment le trafic de drogue, la traite des êtres humains et les gangs de centres d'appels.

Il a déclaré que la Thaïlande avait obtenu l'engagement de certains pays de la région de réprimer les crimes transfrontaliers et qu'il utiliserait la réunion de la Coopération Mékong-Lancang pour forger une coopération à cet égard.

La Coopération Mékong - Lancang est un cadre multilatéral établi en 2016 pour la coopération entre les six pays riverains du Mékong, à savoir la Chine, le Cambodge, le Laos, le Myanmar, la Thaïlande et le Vietnam.

Après la réunion de la Coopération Mékong - Lancang, qui se tiendra à Chiang Mai, en Thaïlande, sur le thème "Vers un Mékong Lancang plus sûr et plus propre", le ministre thaïlandais des Affaires étrangères devrait tenir une conférence de presse conjointe avec son homologue chinois Wang Yi sur la coopération de la Coopération Mékong - Lancang.

VNA/CVN