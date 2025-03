Le Comité intergouvernemental Vietnam - Kirghizistan verra le jour

Recevant le ministre kirghize de l’Énergie Taalaibek Ibraev et le ministre de l’Économie et du Commerce Bakyt Sydykov, qui accompagnent le Premier ministre Adylbek Kasymaliev lors de sa visite officielle au Vietnam, le ministre Nguyên Hông Diên a indiqué que les deux parties tiendront la première réunion du Comité intergouvernemental en juin 2025.

À cette occasion, son ministère enverra une délégation d’entreprises de premier plan au Kirghizistan pour explorer le marché et établir des relations de coopération commerciale.

Le Vietnam prévoit d’ouvrir un bureau de promotion commerciale au Kirghizistan d’ici la fin du premier trimestre ou le début du deuxième, a-t-il ajouté.

Taalaibek Ibraev a déclaré que le Kirghizistan accorde une grande importance à sa coopération sincère et de confiance avec le Vietnam dans tous les domaines, en particulier dans le domaine de l’énergie.

Fournissant plus de détails sur les activités de la délégation kirghize au Vietnam, il a déclaré que lors de la visite, le Vietnam et le Kirghizstan signeront deux protocoles d’accord (MoU) pour promouvoir la coopération dans le domaine des énergies renouvelables. Ces accords devraient ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration dans le secteur de l’énergie.

Une coopération efficace entre les deux ministères contribuera à atteindre les objectifs nationaux de développement énergétique et aura un impact significatif sur l’atténuation du changement climatique mondial, a-t-il souligné.

Par ailleurs, le ministre Bakyt Sydykov a proposé diverses solutions pour renforcer la coopération commerciale entre les deux pays, notamment en facilitant l’accès au marché pour les exportations de chacun. Il a appelé le Vietnam à créer des conditions plus favorables pour les entreprises kirghizes.

En accord avec les remarques des deux ministres kirghizes, Nguyên Hông Diên a affirmé que le gouvernement vietnamien et le ministère de l’Industrie et du Commerce soutiennent et offrent toujours les meilleures conditions possibles aux entreprises étrangères, y compris celles du Kirghizstan, pour investir et coopérer dans le pays.

En 2024, les échanges commerciaux bilatéraux entre les deux pays ont atteint 21,5 millions de dollars, soit une augmentation de 172% par rapport à 2023. Sur ce total, le Vietnam a exporté pour 10,8 millions de dollars de marchandises vers le Kirghizistan et a dépensé 10,7 millions de dollars en importations en provenance du Kirghizistan.

