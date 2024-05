Promotion des relations économiques entre le Vietnam et l’Algérie

Un séminaire s’est tenu le 29 avril, dans la province d’Annaba, permettant de booster la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et l’Algérie.

Organisé conjointement par le Bureau commercial du Vietnam en Algérie et la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Annaba, l'événement a mis en lumière le potentiel de coopération et d’investissement import-export entre les deux pays.

Lors du séminaire, le vice-président de la Chambre provinciale de Commerce et d'Industrie d'Annaba, Mohamed Biar, a présenté le potentiel économique de la province ainsi que les opportunités d'investissement dans les domaines du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et du tourisme.

Outre le potentiel de coopération commerciale, Mohamed Biar a exprimé son souhait que les entreprises vietnamiennes investissent à Annaba dans des domaines tels que la pêche, l'aquaculture, la fabrication mécanique, le tourisme et la transformation des produits agricoles.

S'exprimant lors de l'événement, le conseiller commercial Hoàng Duc Nhuân a souligné l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et l'Algérie, souhaitant promouvoir davantage la coopération bilatérale en matière de commerce et d'investissement et de bonnes relations politiques entre les deux pays.

Les entreprises algériennes ont exprimé un vif intérêt pour l’importation de produits de mer tels que le pangasius, le thon et les crevettes, ainsi que pour des équipements divers incluant des remorques, des profilés en acier et du matériel ferroviaire. Elles souhaitent d’ailleurs exporter des produits agricoles comme des oignons et de l’ail au Vietnam.

Les discussions ont également porté sur des stratégies pour consolider les relations économiques et commerciales à l’avenir.

