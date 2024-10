Des perspectives économiques prometteuses pour le quatrième trimestre

D'après une étude menée par l'Office général des statistiques auprès de 30.587 entreprises, 42,2% d'entreprises interrogées dans le secteur manufacturier prévoient une amélioration de leurs activités de production et commerciales au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent.

Photo : VNA/CVN

L'enquête indique également que 40,4% des entreprises anticipent une stabilité de leurs opérations, tandis que 17,4% s'attendent à des conditions plus difficiles.

Plus précisément, les indicateurs clés tels que les nouvelles commandes, l'utilisation de la main-d'œuvre et le volume de production devraient connaître une hausse au quatrième trimestre. Le secteur des investissements directs étrangers (IDE) se distingue particulièrement, avec des prévisions de croissance en termes de volume de production et de nouvelles commandes.

Néanmoins, face aux défis actuels, les entreprises du secteur manufacturier ont formulé plusieurs recommandations au gouvernement et aux organes de gestion pour soutenir leur croissance. Parmi ces suggestions, 43,4% des entreprises sondées proposent une poursuite de la réduction des taux d'intérêt des prêts, afin de faciliter l'accès au capital et d'atténuer la pression liée à l'augmentation des coûts des intrants.

En outre, 33,9% recommandent l'implémentation de politiques visant à stabiliser les prix des matières premières et de l'énergie, tandis que 25,4% suggèrent que le gouvernement, les ministères et les autorités locales assurent un approvisionnement stable en matières premières pour la production.

Par ailleurs, 15,1% des entreprises proposent que l'État soutienne le développement des compétences de la main-d'œuvre pour répondre aux exigences évolutives de la production.

Photo : VNA/CVN

D'autres recommandations incluent l'amélioration de la qualité des services logistiques (20,5%), la réduction des loyers fonciers pour les activités de production (19,6%), et la garantie d'un approvisionnement énergétique stable (17%).

Concernant les débouchés commerciaux, 21,4% des entreprises suggèrent que l'État poursuive ses efforts pour stimuler la demande intérieure. 20,9% des entreprises recommandent une multiplication des activités de promotion commerciale et de recherche de nouveaux marchés tant au niveau national qu'international.

Sur le plan administratif, 25,9% des entreprises appellent à la poursuite des réformes visant à simplifier et accélérer les procédures administratives.

Quant aux mécanismes de soutien financier, 24,9% des entreprises préconisent que les banques continuent de simplifier leurs procédures de prêt et offrent un accompagnement tout au long du processus.

L'Office général des statistiques a également identifié les principaux obstacles à la croissance du secteur au troisième trimestre, notamment une faible demande intérieure, une concurrence accrue des produits nationaux, une demande limitée dans les pays en développement, et une reprise lente de la demande sur les marchés internationaux.

VNA/CVN