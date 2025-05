Entrevue entre le chef du PCV et le président de la Douma d'État à Moscou

Dans le cadre de sa visite officielle en Russie et de sa participation aux célébrations du 80 e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a rencontré le président de la Douma, Viatcheslav Volodine, le 10 mai au siège de la Douma d'État à Moscou.

Viatcheslav Volodine a remercié le dirigeant vietnamien d’avoir conduit une délégation de haut niveau aux commémorations, affirmant que ce geste témoigne de la solidarité fraternelle et de l’affection profonde que le Vietnam a toujours manifestée envers l’ex-Union soviétique et la Russie d’aujourd’hui.

Il a salué la portée significative de cette visite, qui coïncide avec d’importants jalons historiques, tant au niveau national que dans les relations bilatérales. Il a rappelé que la victoire dans la Grande Guerre patriotique avait contribué à l’indépendance du Vietnam en 1945.

Soulignant que le Vietnam est un partenaire stratégique global et un ami de confiance de la Russie en Asie du Sud-Est, le président de la Douma s’est réjoui de la fidélité et de la durabilité des relations entre les deux pays. Il a estimé que cette visite renforcerait davantage l’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie, notamment par le biais du canal parlementaire. Il a assuré que toutes les factions de la Douma soutiennent le développement des liens avec le Vietnam.

De son côté, Tô Lâm a salué le rôle de la Douma d’État dans le système politique russe et ses contributions positives à la coopération interparlementaire Vietnam - Russie ainsi qu’aux relations bilatérales dans leur ensemble ces dernières années.

Il a réaffirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens n’oublient pas le soutien précieux du peuple soviétique d’hier et du peuple russe d’aujourd’hui, tant durant la lutte pour l’indépendance nationale que dans le développement actuel du pays.

Le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec la Russie et souhaite les renforcer constamment, considérant que le canal parlementaire joue un rôle concret dans la promotion et le suivi de la mise en œuvre des accords intergouvernementaux, tout en approfondissant la compréhension et la confiance mutuelles entre les deux peuples.

Le président Volodine a salué les propositions concrètes du secrétaire général Tô Lâm en faveur du renforcement de l’amitié traditionnelle, s’engageant à les inscrire à l’ordre du jour de la Douma et de ses commissions spécialisées.

Renforcer la coopération interparlementaire

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et la Douma d’État de Russie, en maintenant les échanges de visites de haut niveau, de groupes parlementaires d’amitié et de commissions spécialisées ; en intensifiant le partage d’expériences législatives ; et en perfectionnant le cadre juridique pour favoriser l’élargissement de la coopération bilatérale.

Ils ont souligné le rôle essentiel des organes législatifs dans le soutien aux efforts de coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’énergie, de l’éducation, de la formation, des échanges entre les peuples et de la coopération décentralisée. Ils ont également convenu de promouvoir la levée des obstacles administratifs pour faciliter la vie, les études et le travail des citoyens vietnamiens et russes dans l’autre pays.

Les deux parties ont réaffirmé l’importance des échanges entre jeunes générations afin de préserver et de transmettre l’amitié traditionnelle entre les deux nations.

Elles ont aussi discuté du renforcement de leur coordination au sein des forums parlementaires multilatéraux, en vue de faire entendre une voix commune en faveur de la paix, de la coopération et du développement durable dans la région et dans le monde.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a transmis les salutations cordiales du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân et des hauts dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens au président de la Douma et aux dirigeants russes. Il a également invité Viatcheslav Volodine à effectuer prochainement une visite officielle au Vietnam et à coprésider la 4e session du Comité de coopération interparlementaire Vietnam - Russie, prévue en septembre 2025.

