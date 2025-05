Vietnam - Russie

Le secrétaire général du Parti assiste à l'inauguration du vol direct Hanoï - Moscou

Dans le cadre de sa visite officielle en Russie et de sa participation aux célébrations du 80 e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, accompagné d'une délégation vietnamienne de haut rang, a assisté, le 9 mai (heure locale), à la cérémonie d'inauguration de la ligne directe Hanoï - Moscou de la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines.

La liaison aérienne directe Hanoï - Moscou marque une avancée significative dans le renforcement de la coopération globale des deux pays dans de nombreux domaines, notamment l'économie, le commerce, la culture et les échanges interpersonnels.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le directeur général de Vietnam Airlines, Lê Hông Hà, a souligné qu'au-delà du transport, cette nouvelle ligne constitue un pont reliant les riches cultures des deux pays et symbolise l'amitié durable entre leurs peuples.

Elle ouvrira de nouvelles perspectives aux voyageurs russes pour explorer l'Asie du Sud-Est via le Vietnam, tout en facilitant l'accès des Vietnamiens à l'Europe de l'Est via Moscou, a-t-il déclaré.

À l'avenir, Vietnam Airlines s'engage à intensifier ses opérations, à envisager de nouvelles destinations potentielles et à explorer des vols charters vers la Russie, notamment l'Extrême-Orient. La compagnie aérienne prévoit également de renforcer sa coopération avec de multiples partenaires de voyage afin de diversifier ses produits et d'améliorer son efficacité opérationnelle, rapprochant ainsi les populations des deux pays et créant une nouvelle dynamique de coopération, a ajouté Lê Hông Hà.

Par ailleurs, l'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, a salué les efforts de la compagnie nationale pour rétablir la liaison directe entre les deux capitales, soulignant qu'elle répond au souhait des deux parties de renforcer la connectivité. Il a souligné que cette liaison stimulera les échanges commerciaux et le développement du tourisme, tout en témoignant d'un engagement à long terme en faveur du renforcement des liens stratégiques entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

L'ambassade du Vietnam continuera de servir de passerelle entre les entreprises et les citoyens des deux pays, contribuant ainsi à promouvoir l'image du Vietnam à l'international, a-t-il souligné.

Vietnam Airlines assure actuellement la liaison Hanoï - Moscou deux fois par semaine, les mardis et jeudis, avec des Boeing 787 à fuselage large. La fréquence des vols devrait atteindre trois d'ici juillet 2026.

La reprise de la liaison directe Hanoï - Moscou représente une étape stratégique dans le plan d'expansion du réseau international de Vietnam Airlines, qui coïncide avec le 30e anniversaire de la Vietnam Airlines Corporation (1995-2025). Ce développement témoigne de l'engagement continu de la compagnie aérienne à promouvoir l'image du Vietnam, à renforcer son rayonnement international et à remplir sa mission : accompagner la nation dans une nouvelle ère.

À cette occasion, le leader du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et la délégation ont également assisté à l'échange d'accords de coopération touristique entre des entreprises vietnamiennes et leurs partenaires russes.

VNA/CVN