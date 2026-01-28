Information sur un incident d'avion militaire à Dak Lak

Le ministère de la Défense a publié, le 28 janvier, des informations officielles concernant un incident impliquant un avion militaire survenu dans la matinée du même jour dans la province de Dak Lak (Hauts plateaux du Centre).

Photo : VNA/CVN

Selon le ministère, le lieutenant Dinh Thanh Trung, pilote du 940ᵉ régiment aérien relevant de l'École des officiers de l'Armée de l'air relevant de l'Armée de l'air et de la défense anti-aérienne, effectuait une mission d'entraînement programmée à bord d’un avion Yak-130. L’appareil avait décollé le 28 janvier à 07h27.

Au cours du vol, l'avion a rencontré une panne technique et le contact a été perdu à 07h44. Malgré ses efforts pour résoudre le problème, le pilote n'a pas pu reprendre le contrôle. Privilégiant la sécurité, il a manœuvré l'appareil pour l'éloigner des zones résidentielles et, après avoir choisi un endroit approprié, s'est parachuté. Il a atterri sain et sauf, a reçu l'aide de riverains et a été transporté à l'hôpital. Son état de santé est désormais stable.

L'avion s'est écrasé dans le quartier de Dông Hoa. L'incident n'a fait aucune victime parmi les habitants et n'a eu aucun impact sur les zones résidentielles ni sur les infrastructures.

Les unités concernées se coordonnent actuellement avec les autorités compétentes afin d'enquêter sur les causes de l'incident, tout en collaborant étroitement avec les autorités locales et les forces armées pour déployer du personnel et du matériel en vue des opérations de recherche et de sauvetage sur le site de l'incident.

