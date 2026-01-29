Le froid sera de la partie pour l’arrivée du Nouvel An lunaire

Le Nord du Vietnam devrait être touché par une nouvelle vague de froid à partir du 30 janvier, entraînant une baisse des températures de plusieurs degrés par rapport aux jours précédents, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Van Huong, responsable des prévisions météorologiques au Centre national de prévision hydrométéorologique, a indiqué que la masse d’air froid devrait se déplacer vers l’est, apportant humidité, pluie et fraîcheur dans le nord du pays pendant deux à trois jours.

Les températures dans le delta du fleuve Rouge et les zones de moyenne altitude devraient descendre en dessous de 19°C, tandis que les zones montagneuses pourraient connaître des températures inférieures à 17°C, avec des épisodes de froid localisés.

La masse d’air froid devrait se propager vers le Sud, en direction du Sud du Vietnam, aux alentours du 3 février, apportant un temps plus frais et plus agréable.

Une nouvelle vague de froid plus intense devrait toucher le pays autour du 10 février, avec une tendance croissante à se déplacer vers le Sud. Ce froid pourrait durer jusqu’au Nouvel An lunaire, à la mi-février.

Les météorologues indiquent que l’activité de l’air froid cette saison devrait être moins forte que la moyenne à long terme, mais de courtes périodes de grand froid pourraient tout de même survenir dans le Nord et le Centre-Nord du pays, accompagnées possiblement de gel et de verglas en haute montagne.

D’ici au Nouvel An lunaire (mi-février), le Sud du Vietnam devrait connaître des températures inférieures à la normale, avec au moins deux épisodes de fraîcheur modérée, en début de matinée et en fin d’après-midi, d’une durée de trois à quatre jours chacun.

Dans les grandes villes comme Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, un brouillard mixte, dû à la combinaison d’air froid et de fines particules de poussière, pourrait se former, aggravant potentiellement la pollution atmosphérique.

La sécheresse et la faible humidité pourraient également accroître les risques d’incendie et poser des problèmes de santé, notamment pour les personnes âgées et les jeunes enfants.

VNA/CVN