Le secrétaire général Tô Lâm rencontre l’ancien secrétaire d’État adjoint américain Kurt Campbell

À l’occasion de sa participation à la réunion inaugurale du Conseil de la paix sur Gaza, dans l’après-midi du 20 février (heure locale), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a rencontré Kurt M. Campbell, ancien secrétaire d’État adjoint des États-Unis.

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, le secrétaire général Tô Lâm a partagé les grandes orientations du Vietnam dans la nouvelle phase de développement, mettant en avant la vision et les objectifs stratégiques du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Il a souligné la priorité accordée au perfectionnement des institutions, à la promotion de la croissance, au développement des sciences et des technologies, de l’innovation, de l’économie numérique et de l’économie verte, tout en poursuivant une intégration internationale profonde, substantielle et efficace.

Le secrétaire général Tô Lâm a salué et hautement apprécié le rôle et les contributions positives de Kurt Campbell dans la promotion des relations Vietnam - États-Unis au cours des dernières années. Il a réaffirmé que le Vietnam poursuivait de manière constante une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de résilience, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, et qu’il participait de façon proactive et responsable au règlement des questions communes régionales et internationales.

Le secrétaire général Tô Lâm a proposé que Kurt Campbell continue de jouer le rôle de passerelle de confiance entre le Vietnam et les États-Unis, la communauté des entreprises et les partenaires internationaux, afin de promouvoir le dialogue politique, de fournir des analyses stratégiques sur les tendances économiques, technologiques et politiques mondiales, de renforcer la mise en relation des entreprises américaines et des investisseurs stratégiques avec les ministères, secteurs et localités vietnamiens, en particulier dans les domaines de la haute technologie, de la finance, des infrastructures numériques et de l’énergie propre. Il a également encouragé les entreprises américaines à élargir leur coopération et leurs investissements au Vietnam, en lien avec l’amélioration des normes de gouvernance et de la transparence du marché, tout en appelant à la collecte et à la transmission rapides des propositions constructives de la communauté des entreprises dès les premières étapes de l’élaboration des politiques, afin de renforcer la faisabilité et l’efficacité de la coopération entre l’État et les investisseurs.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que le succès des investisseurs constituait le succès du Vietnam, affirmant l’engagement du pays à continuer d’améliorer son climat d’investissement, à maintenir la stabilité politique et sociale, à renforcer la qualité institutionnelle et à créer les conditions les plus favorables pour un développement durable, efficace et de long terme des entreprises internationales. Le Vietnam souhaite approfondir davantage sa coopération avec la communauté des entreprises internationales, en partageant responsabilités et bénéfices dans le développement durable.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Kurt Campbell a félicité le secrétaire général Tô Lâm pour le succès du XIVᵉ Congrès du PCV ainsi que pour sa réélection au poste de secrétaire général du Comité central du PCV. Il a hautement apprécié le voyage d’affaires aux États-Unis du secrétaire général Tô Lâm, estimant que ce voyage et la participation du Vietnam au Conseil de la paix sur Gaza témoignaient clairement du rôle proactif, responsable et des contributions substantielles du Vietnam à la paix, à la stabilité et à la coopération internationales.

Kurt Campbell s’est dit profondément impressionné par la vision, les objectifs de développement et les grandes orientations définis lors du XIVᵉ Congrès national du PCV, les considérant comme une base essentielle permettant au Vietnam de maintenir la stabilité et de poursuivre un développement rapide et durable dans les années à venir. Il a indiqué que la communauté des entreprises et les partenaires américains appréciaient hautement le climat d’investissement du Vietnam, le considérant comme une destination stratégique dans les chaînes d’approvisionnement et d’innovation mondiales, et a affirmé leur volonté de continuer à accompagner et à soutenir la promotion de la coopération économique, de l’investissement et de la mise en relation des entreprises entre les deux pays.

VNA/CVN