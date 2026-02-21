Conseil de la paix sur Gaza

Vietnam - États-Unis : le SG Tô Lâm rencontre le président Donald Trump

À l’occasion de sa participation à la réunion inaugurale du Conseil de la paix sur Gaza, tenue à Washington D.C. (États-Unis), dans la matinée du 20 février (heure locale), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a rencontré le président des États-Unis, Donald Trump, à la Maison-Blanche.

Photo : VNA/CVN

Dans une atmosphère ouverte et cordiale, les deux parties ont échangé sur de nombreux aspects de la coopération bilatérale ainsi que sur des questions internationales et régionales d’intérêt commun.

Le secrétaire général Tô Lâm a félicité les États-Unis et le président Donald Trump pour l’organisation réussie de la réunion inaugurale du Conseil de la paix sur Gaza. Il a souligné que le Vietnam figurait parmi les premiers pays à avoir accepté de participer à ce Conseil, se déclarant prêt à coopérer avec les États-Unis et les autres membres du Conseil de la paix sur Gaza pour la mise en œuvre du Plan de paix.

Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance au développement stable, concret et efficace du Partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis et souhaitait continuer à le promouvoir. Les deux dirigeants se sont félicités des résultats positifs obtenus dans la coopération politique et diplomatique, économique et commerciale, le règlement des séquelles de la guerre, ainsi que dans les domaines de la science et de la technologie, de l’éducation et de la formation, et des échanges entre les peuples.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm a proposé de renforcer les échanges de délégations et les contacts de haut niveau. Abordant les questions économiques et commerciales, il a souligné qu’il s’agissait d’un pilier essentiel du Partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis, exprimant le souhait que les deux parties poursuivent un dialogue franc et substantiel sur les questions en suspens, dans un esprit d’équilibre et d’harmonisation des intérêts, conformément aux conditions et aux intérêts légitimes de chaque partie, au bénéfice des entreprises et des populations des deux pays.

Le président Donald Trump a félicité le secrétaire général Tô Lâm pour sa réélection au poste de secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam pour le 14e mandat, tout en se déclarant heureux de l’accueillir à la Maison-Blanche. Il a exprimé son affection pour le peuple vietnamien et pour le secrétaire général Tô Lâm à titre personnel, rappelant l’engagement des États-Unis à soutenir un Vietnam "puissant, indépendant, résilient et prospère".

Le président Donald Trump a salué et remercié le Vietnam pour sa décision de participer au Conseil de la paix sur Gaza, appréciant vivement la présence personnelle du secrétaire général Tô Lâm à la réunion inaugurale de ce conseil. Il a estimé que cela témoignait du rôle et du statut international de plus en plus élevés du Vietnam, ainsi que de son engagement fort en faveur de la paix, de la stabilité et de la coopération mondiale.

Photo : VNA/CVN

Le président Donald Trump a également salué les efforts du Vietnam pour rééquilibrer la balance commerciale bilatérale ainsi que les contrats de grande valeur récemment signés lors de ce déplacement du dirigeant vietnamien. Il a réagi positivement aux propositions vietnamiennes en matière de coopération économique et scientifique et technologique, indiquant qu’il donnerait instruction aux agences concernées de retirer prochainement le Vietnam de la liste de contrôle des exportations stratégiques (D1–D3).

Le président Donald Trump a affirmé continuer de considérer le Vietnam comme un partenaire important dans la région, tout en appréciant le rôle et la voix croissants de Hanoï au sein des forums régionaux et multilatéraux.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a respectueusement invité le président Donald Trump et son épouse à effectuer prochainement une nouvelle visite au Vietnam. Le président Donald Trump a accepté avec plaisir l’invitation et a indiqué qu’il se rendrait prochainement au Vietnam.

