L’or s’apaise à mesure que la gestion du marché de l’or se renforce

L'apaisement s’est produit après que le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a ordonné à la Banque d’État de se coordonner avec les agences compétentes pour procéder à l’inspection et au contrôle spécialisés du marché de l’or, transférer les cas présentant des signes de violation de la loi au ministère de la Police et aux agences compétentes pour un traitement conforme à la réglementation.

Le taël d’or a reculé le 12 mai à 86 millions de dôngs à l’achat et à 87,5 millions de dôngs à la vente chez la compagnie des bijoux et pierres précieuses Doji, à 87 millions de dôngs et à 89,2 millions de dôngs respectivement chez la Sarl des bijoux et pierres précieuses Bao Tin Minh Châu, à 88,8 millions de dôngs et à 91,3 millions de dôngs chez la Compagnie de joaillerie de Sai Gon (SJC).

Le métal jaune poursuivait sa descente dans la matinée du 13 mai pour s’établir à 88 millions de dôngs le taël. Il s’est négocié à 85,85 millions de dôngs à l’achat et à 88,5 millions de dôngs à la vente chez SJC, et à 85,5 millions de dôngs à l’achat et 87,5 millions de dôngs à la vente chez Doji.

L’accalmie du marché de l’or vietnamien trouvait largement sa source dans les conclusions du vice-Premier ministre Lê Minh Khai à l’issue d’une récente réunion sur les solutions de gestion du marché dans les temps à venir qui ont été annoncées par l’Office du gouvernement, a observé Vi Tuân, expert de Giavang.net, l’un des sites Web d’information sur le marché de l’or.

Il a cependant mis en garde contre des impacts sur le cours de l’or au Vietnam dans le contexte où le métal jaune remonte doucement la pente sur le marché mondial, à l’inverse de celui du dollar et des rendements des bons du Trésor américain. L’indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à six autres devises, a peu varié à 105,22 après avoir baissé de 0,3 % le 9 mai.

